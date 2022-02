Hogwarts Legacy arrive en septembre ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le très attendu RPG Harry Potter, Hogwarts Legacy , a une fenêtre de sortie 2022 épinglée depuis un petit moment maintenant, mais une source improbable vient peut-être de réduire ce calendrier pour nous.

Le site Web Harry Potter The Rowling Library a reçu la confirmation d'une date de publication du 6 septembre 2022 pour "The Art and Making of Hogwarts Legacy", un livre d'accompagnement comme ceux qui sortent avec tant de grands jeux de nos jours.

C'est une date qui correspond bien aux rumeurs récentes sur le jeu, qui a été reporté en 2022 par son éditeur Warner Bros. après qu'il soit devenu clair qu'il n'allait pas sortir dans la nature en 2021.

Warner Bros. n'a pas fourni plus de détails que cela, au-delà de la réitération de la fenêtre 2022 dans quelques versions, il est donc logique que ce soit une date plus tard dans l'année qui voit enfin le jeu arriver.

Bien sûr, The Rowling Library a ajouté que "bien qu'elle ne soit pas confirmée, cette date de publication pourrait être liée à la date de sortie du jeu vidéo, qui est encore inconnue". Cela souligne le fait que jusqu'à ce que Warner Bros. ou le développeur Avalanche fasse une annonce publique, ce n'est encore qu'une conjecture.

Nous devrons donc attendre toute ligne officielle, mais il est réconfortant d'entendre qu'il pourrait y avoir une date plus précise dans les travaux pour une annonce prochainement.

Écrit par Max Freeman-Mills.