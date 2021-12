Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Warner Bros et Epic Games ont uni leurs forces pour une démo dUnreal Engine 5 qui pourrait vous épater plus tard cette semaine, surtout si vous êtes un fan de The Matrix.

The Matrix Awakens est une expérience interactive à venir surPlayStation 5 et Xbox Series X /S conçue pour montrer UE5 de manière spectaculaire.

Avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss – qui reprennent également leurs rôles de Neo et Trinity respectivement dans The Matrix Resurrections plus tard ce mois-ci – la démo a également été réalisée en collaboration avec la réalisatrice Lana Wachowski.

Il est maintenant disponible en pré-téléchargement sur les magasins PlayStation et Xbox, avec une date de diffusion prévue pour coïncider avec les Game Awards 2021 ce jeudi (tôt vendredi matin au Royaume-Uni).

"Créé par des membres de léquipe du film dorigine, dont Lana Wachowski, avec Epic Games et ses partenaires, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience est une course folle dans lunivers bouleversant de The Matrix qui présente des performances de Keanu Reeves et Carrie- Anne Moss", dit-il dans la description de la démo.

« Préparez-vous pour un aperçu de lavenir de la narration et du divertissement interactifs avec UE5 dans cette démo cinématographique gratuite et technologique en temps réel qui repousse les limites. »