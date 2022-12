Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'héritage de Poudlard est un jeu de rôle qui se déroulera dans l'univers de Harry Potter et qui sortira début 2023 sur console et PC.

Voici tout ce que nous savons sur le jeu jusqu'à présent.

Date de sortie de Hogwarts Legacy

Bien que le jeu ait été initialement prévu pour une sortie en 2021, il a été repoussé à 2022 car le développeur souhaitait avoir plus de temps pour créer "la meilleure expérience possible pour l'ensemble du monde des sorciers."

Cette date a ensuite été repoussée encore plus loin, et nous avons maintenant une nouvelle date de sortie "finale" : le 10 février 2023.

L'Héritage de Poudlard sera lancé le 10 février 2023 sur PlayStation, Xbox et PC. La date de lancement sur Nintendo Switch sera révélée prochainement. L'équipe est impatiente que vous jouiez, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7- Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) 12 août 2022

Cependant, cela s'est avéré un peu compliqué - il s'avère que cette date n'est précise que pour les PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Si vous jouez sur PlayStation 4 ou Xbox One, vous devrez attendre le 4 avril 2023.

L'Héritage de Poudlard sera lancé le 4 avril 2023 sur PlayStation 4 et Xbox One et le 25 juillet 2023 sur Nintendo Switch. L'équipe est impatiente de vous présenter le jeu et nous voulons vous offrir la meilleure expérience de jeu possible sur toutes les plateformes - Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) 13 décembre 2022.

Les joueurs de la Switch, quant à eux, ont un délai encore plus long sur les bras, jusqu'au 25 juillet 2023. C'est un calendrier de sortie assez inhabituel pour un jeu, et cela suggère que ses développeurs pourraient avoir des problèmes d'optimisation sur les anciennes consoles.

Plateformes de L'héritage de Poudlard

L'héritage de Poudlard est prévu pour la Xbox One, la Xbox Series X/S, la PS4, la PS4 Pro, la PS5, la Nintendo Switch et le PC, même si, comme vous l'avez lu plus haut, ces versions auront des dates de sortie différentes.

Nous savons qu'il disposera de quelques fonctionnalités supplémentaires sur PS5 grâce au trailer ci-dessus qui montre comment il utilisera au maximum l'excellente manette DualSense, avec des haptiques et un éclairage avancés. Vous pouvez donc l'attendre avec impatience si vous avez une PS5.

L'histoire de l'héritage de Poudlard

En plus des révélations de gameplay, la plus grande bande-annonce du jeu (comme vous pouvez le voir ci-dessous) a révélé certains éléments clés du scénario.

Le jeu se déroule environ 100 ans avant la naissance d'Harry Potter et environ 50 ans avant les événements de la trilogie Les Animaux Fantastiques. Il raconte une toute nouvelle histoire dans le monde des sorciers de JK Rowling.

Une nouvelle menace apparaît, par exemple, avec une bande de gobelins malhonnêtes et leur chef Ranrok qui semble vouloir lancer une révolution. Ils semblent également s'associer à un mystérieux sorcier humain, Victor Rookwood, qui, selon certains fans, serait l'ancêtre d'un Mangemort apparu dans la version cinématographique de Harry Potter et la Coupe de Feu.

VGC affirme qu'Augustus Rookwood est mentionné dans une séquence de flash-back dans ce film et, comme le Potterverse répète rarement des noms sans raison, il se pourrait que L'héritage de Poudlard débouche sur Les animaux fantastiques (et ensuite Harry Potter) comme une préquelle définitive.

C'est passionnant.

Images de gameplay et détails sur L'héritage de Poudlard

Une édition spéciale du PlayStation State of Play a été mise en ligne à la mi-mars 2022. Il comprenait un peu plus de 14 minutes de séquences de gameplay inédites.

Une autre vidéo a suivi avec un aperçu des coulisses du jeu, où nous avons pu entendre certains des développeurs parler de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Puis, en novembre 2022, les développeurs nous ont fait profiter d'une grande quantité de gameplay lors d'un flux de présentation dédié, qui contient plus d'une demi-heure de séquences détaillées.

Il est possible qu'elles soient suffisantes pour constituer de légers spoilers, alors passez votre chemin si vous êtes certain de vouloir jouer au jeu à sa sortie.

En décembre 2022, le jeu a été suivi d'un showcase qui présentait un tas d'autres séquences d'action et un aperçu très intéressant de la façon dont vous vous déplacerez dans le monde - en balai et en hippogriffe.

On y découvre un monde ouvert dont les détails sont impressionnants, et on y voit aussi comment le monde changera entre les saisons, lorsqu'il sera recouvert de neige en hiver, par exemple.

On y voit également une section de combat étendue, où votre personnage affronte des ennemis dans l'arène de duel, et quelques aperçus de ce que vous ferez dans la Salle des requêtes.

Captures d'écran de l'Héritage de Poudlard

Plusieurs écrans ont été publiés jusqu'à présent. Vous pouvez les parcourir ci-dessous...

Warner Bros.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Max Freeman-Mills.