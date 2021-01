Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hogwarts Legacy - un nouveau jeu de rôle se déroulant dans le monde de Harry Potter - a initialement été divulgué en 2018 sous le nom de "Magic Awakened", mais il a fallu quelques années de plus avant quil ne soit officiellement dévoilé.

Maintenant, nous en savons plus à ce sujet, avons des écrans et une bande-annonce. Même sa fenêtre de sortie (décalée) a été confirmée.

Voici donc tout ce que nous savons sur lhéritage de Poudlard jusquà présent.

Hogwarts Legacy a été officiellement annoncé dans le cadre de la PlayStation 5 Showcase en septembre 2020 - avec le début de la bande-annonce ci-dessus.

Il sagit dun RPG solo à monde ouvert qui se déroule dans le monde magique des années 1800, bien avant la naissance de Harry Potter et même de Newt Scamander.

Les joueurs joueront le rôle dun nouvel étudiant fréquentant lécole de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. Là, ils développeront leur personnage tout en entreprenant un long voyage dangereux à travers le jeu.

Les capacités peuvent être apprises et améliorées, tandis que des compagnons peuvent être enrôlés pour aider à combattre et à résoudre les ennemis, les créatures et les mystères qui vous attendent.

Il est développé par Avalanche Software - surtout connu pour la série de jeux Disney Infinity. Il sera publié par le label Portkey Games de Warner Bros. Games.

Le jeu est actuellement prévu pour Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS4 Pro, PS5 et PC.

Malheureusement, il ny a pas de mot sur une version de Nintendo Switch. Mais, avec Nintendo Cloud Streaming apportant des titres triple-A à la plate-forme mobile, cela pourrait peut-être être possible quelque part sur la ligne.

Bien que le jeu ait été initialement prévu pour une version 2021, il a été reporté à 2022 car le développeur souhaitait plus de temps pour créer «la meilleure expérience possible pour tout le monde sorcier».

Plusieurs écrans ont été publiés jusquà présent. Vous pouvez les parcourir ci-dessous ...

Écrit par Rik Henderson.