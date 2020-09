Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Warner a finalement levé le couvercle sur son jeu de rôle Harry Potter, dont la rumeur était très répandue, qui arriverait sur consoles et PC en 2021.

Annoncé dans le cadre de la PlayStation 5 Showcase en ligne de septembre, Hogwarts Legacy ne présente pas réellement Harry Potter lui-même. Au lieu de cela, vous incarnez un nouvel élève à lécole de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. Il se déroule également de nombreuses années avant la naissance de Potter - dans les années 1800 en fait.

Le jeu sera en monde ouvert et en solo (pas de jeu massivement en ligne comme certains lont suggéré précédemment). Cela commencera avec des capacités magiques de base, mais vous pourrez développer vos talents et vos sorts en jouant.

Vous ne serez pas seulement confiné à lécole, mais les missions vous emmèneront dans le monde sorcier plus large, où vous rencontrerez des bêtes fantastiques et toutes sortes de menaces sinistres.

La bande-annonce de lancement mondiale a été présentée dans le cadre de la PlayStation Showcase, mais en plus de la PS5 , le jeu sortira sur Xbox Series X / S , PS4, Xbox One et PC.

Toutes les versions ne seront pas aussi magnifiques que le gameplay de la bande-annonce, étant donné quil a été entièrement construit dans une PlayStation 5.

Hogwarts Legacy est développé par Avalanche (Just Cause, Mad Max, Rage 2) qui a une longue histoire de création de grands environnements de monde ouvert dans lesquels jouer.

Écrit par Rik Henderson.