(Pocket-lint) - DC Comics a annoncé sa deuxième convention annuelle de fans virtuels, DC FanDome.

Non seulement vous pourrez vous tenir au courant de ce qui se passe dans les bandes dessinées et les films à venir pour 2021 et au-delà, mais il accueillera des mises à jour sur les jeux Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League.

Lévénement dune journée aura lieu en octobre, voici donc les détails sur la façon de regarder les panneaux et les annonces en ligne, ainsi que quelques choses à prévoir.

DC FanDome a lieu le samedi 16 octobre 2021. Il commence à 10 h 00 HAP et bien que nous ne sachions pas encore combien de temps il durera, les événements de lannée dernière ont duré 24 heures chacun.

Voici les heures de début pour votre région :

Côte ouest des États-Unis : 10 h 00 HAP

Côte est des États-Unis : 13 h 00 HAE

Royaume-Uni : 18 h 00

Europe centrale : 19h CEST

DC hébergera lintégralité de FanDome en ligne, à visualiser dans un navigateur Web sur PC, Mac ou mobile (ou via un navigateur Smart TV). Rendez-vous simplement sur son site Web dédié DC FanDome.

Vous devrez vous inscrire, mais vous pourrez alors tout voir gratuitement.

Cette année, il sera également disponible sur Twitch, YouTube, Facebook et Twitter.

Il y aura de nombreuses vitrines et panneaux tout au long de FanDome, y compris une nouvelle bande-annonce pour Le prochain redémarrage de The Batman - Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/Batman.

Les cinéphiles auront également un aperçu des premières images de Black Adam, avec Dwayne "The Rock" Johnson, ainsi quun "aperçu" de The Flash.

Les joueurs auront droit à de grandes révélations pour Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice Lague - le dernier jeu du développeur de la série Arkham, Rocksteady.

Il y aura également des détails sur une multitude darcs de bandes dessinées pour les plus grands héros de DC, ainsi que des mises à jour sur les émissions de télévision et lanimation.