Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce week-end, DC Comics organise sa première convention de fans virtuels, DC FanDome, et les joueurs seront sans aucun doute ravis dapprendre quil y aura deux annonces majeures de Warner.

Le premier sera Suicide Squad: Kill the Justice League - le jeu très attendu du studio Batman: Arkham Rocksteady. Le nom a déjà été confirmé, mais nous devrions au moins voir une bande-annonce.

De plus, Lego Batman lui-même, Will Arnett, hébergera la révélation en ligne.

La deuxième annonce majeure a lieu plus tôt pendant lévénement. Warner dévoilera officiellement un nouveau jeu en cours de développement par son studio interne à Montréal, à savoir Batman Arkham: Court of Owls (alias Batman Gotham Knights).

Alors, comment et quand pouvez-vous regarder ces annonces et bien dautres (Le film Batman)? Regardez ci-dessous.

Le FanDome lui-même commence demain, samedi 22 août 2020, et dure 24 heures jusquau dimanche 23 (heure britannique).

Il y aura une deuxième journée, appelée DC FanDome: Explore the Multiverse, le samedi 12 septembre 2020.

Il y a de nombreux événements tout au long, y compris la projection de nouvelles images de Wonder Woman 1984 et un panneau sur la Synder Cut of Justice League. Vous pouvez consulter la gamme complète sur la page dédiée du tableau de bord DC FanDome ici .

Cependant, les deux annonces de jeux sont hébergées comme suit:

Fois:

Côte ouest des États-Unis: 10h25 PDT

Côte est des États-Unis: 13 h 25 HAE

Royaume-Uni: 18h25 BST

Europe centrale: 19h25 CEST

Il y aura des projections répétées à 2h25 BST et 10h25 BST (dimanche 23 août).

Fois:

Côte ouest des États-Unis: 17h10 PDT

Côte est des États-Unis: 20h10 HAE

Royaume-Uni: 1 h 10 BST (dimanche 23 août)

Europe centrale: 02h10 CEST (dimanche 23 août)

Il y aura des projections répétées à 9h10 BST et à 5h10 BST (dimanche 23 août).

DC hébergera tous ses événements en ligne, pour être consultés dans un navigateur sur PC, Mac ou mobile. Rendez-vous simplement sur son site Web dédié DC FanDome .

Vous devrez vous inscrire, mais vous pourrez ensuite tout voir gratuitement.

Écrit par Rik Henderson.