Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Batman se sent un peu comme une exception à la règle des grands personnages de bandes dessinées et de films, en ce quil a en fait une série cohérente dexcellents jeux remontant à la dernière décennie.

Lorsque Rocksteady a abandonné Arkham Asylum en 2009, il a eu un succès absolu, avec des combats croisés et une navigation exploratoire amusante pour un mélange de gameplay grisant. Il a conquis massivement les fans et a été suivi de deux autres excellentes sorties, Arkham City et Arkham Knight , chacune ayant élargi la portée de la série.

Maintenant, des rumeurs circulent selon lesquelles Batman est dans un autre jeu vidéo majeur - celui venant cette fois de Warner Bros. Montréal, tandis que Rocksteady crée apparemment son propre jeu Suicide Squad. Nous avons rassemblé tous les détails et rumeurs ici pour votre commodité - continuez à vérifier, car nous mettrons à jour cette histoire chaque fois que de nouvelles nouvelles arriveront.

Avant darriver à cette date de sortie, parlons de léléphant dans la pièce - le titre du jeu. Pour linstant, les fortes indications provenant de diverses sources de lindustrie sont que le prochain jeu Batman portera le sous-titre Gotham Knights.

Cest un titre qui a été étroitement surveillé, mais les demandes de marque récentes de Warner ont laissé entendre sa signification, et cest un nom intéressant qui semble certainement être la continuation du modèle défini par les entrées précédentes.

The Gotham Knights est un groupe tout droit sorti des bandes dessinées qui inspirent les jeux, une alliance de lutte contre le crime englobant Batman, Robin, Oracle et Nightwing, suggérant que Batman aura plus daide que jamais.

WB Games Montréal taquine le jeu depuis un certain temps avec des révélations de logos et des GIF, mais il ny a toujours pas eu de véritable annonce, sans parler dune date de sortie. Nous supposerions donc que nous ne verrons pas le jeu sur les tablettes avant 2021, mais nous sommes prêts à être surpris sur ce front.

Capturez le chevalier / Cape sur la nuit pic.twitter.com/yMFXMd4djU - WB Games Montréal (@WBGamesMTL) 23 septembre 2019

La prochaine grande mise à jour devrait avoir lieu le 22 août - DC organise un événement virtuel quil appelle le Fandome, où nous nous attendons à ce que Gotham Knights fasse ses débuts, aux côtés du jeu Suicide Squad de Rocksteady.

Comme nous lavons dit, le titre de Gotham Knights est le plus grand indice quant à la direction que prend WB Games Montréal. Si le scénario semble impliquer plusieurs alliés de base de Batman, la grande question dans notre esprit serait de savoir si nous Je pourrai en jouer plusieurs.

Rocksteady a expérimenté cela dans des add-ons et des bonus de précommande, notamment en vous permettant de jouer quelques chapitres en tant que Batwoman dans les titres précédents, mais nous avons toujours principalement joué le croisé capé lui-même.

Les Jeux Arkham ont également continuellement élargi la portée de leur contenu en termes de mouvement et de véhicules - à la fin dArkham Knight, vous pouviez pratiquement voler avec une cape entièrement améliorée, parallèlement à la grande attention accordée à la Batmobile de type char.

Nous attendrons de voir si nous pouvons encore monter dans le fameux wagon-citerne, et en effet si un autre véhicule, comme le Batwing, pourrait entrer dans la liste.

En effet, il y a énormément de choses dans lair, y compris si le jeu ne reviendra quà certaines sections de Gotham en termes de cadre, ou si même cela pourrait être renouvelé.

Compte tenu du calendrier et du fait quil na pas encore été dévoilé, nous nous attendons à ce que Batman: Gotham Knights fasse ses débuts sur Playstation 5 et Xbox Series X , profitant des graphismes renforcés de la prochaine génération et des temps de chargement plus rapides .

Cependant, comme il est clairement en développement depuis un certain temps, nous sommes curieux de savoir sil arrivera également pour Playstation 4 et Xbox One, afin délargir au maximum sa base dutilisateurs potentielle. Bien sûr, cela pourrait également être informé par son lancement - si ce nest quà la fin de 2021, les anciennes plates-formes pourraient être moins nécessaires.

Quoi quil en soit, nous nous attendons également à ce que le jeu arrive sur PC, complétant lensemble de plates-formes attendu, lors de son lancement.