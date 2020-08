Dans quel ordre devez-vous jouer aux jeux Batman Arkham?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu de nombreux jeux Batman au fil des ans - des exploits aux couleurs vives inspirées par la série animée aux aventures Telltale qui ont donné vie aux bandes dessinées.

Cependant, une série sest démarquée des autres, reconnue par beaucoup comme capturant vraiment le cœur et lâme de Batman. Il a même été reconnu à juste titre comme la meilleure série de super-héros pour démarrer.

Nous nous référons, bien sûr, aux jeux Batman: Arkham, qui ont honoré nos consoles, ordinateurs, téléphones, tablettes et même casques VR pendant la meilleure partie de 11 ans. Et, avec un nouveau chapitre qui se dirige vers nous, qui sappellerait soit Batman: Gotham Knights ou Batman Arkham: Court of Owls , quel meilleur moment pour les revoir que maintenant?

Mieux encore, pourquoi ne pas les revoir dans lordre - pas selon leurs dates de sortie, mais en suivant la chronologie de lhistoire?

Ici, nous avons mis les jeux Arkham par ordre de choses à jouer en premier si vous voulez suivre lhistoire jusquà présent ...

Formats: PC, PS3, Xbox 360, Wii U

PC, PS3, Xbox 360, Wii U Sortie: 2013

Initialement sorti après Arkham City, Origins vous met dans les bottes de chauve-souris dun jeune Bruce Wayne alors quil combat de nombreux assassins pour le tuer, ainsi que Black Mask qui sert de méchant principal du jeu. Oh, et il présente également Batman de cet univers rencontrant le mystérieux Joker pour la première fois.

Le jeu a été développé par WB Games Montréal plutôt que par Rocksteady, il na donc pas été à la hauteur des normes fixées par la plus reconnue «trilogie Arkham». Cependant, il présente toujours une aventure décente et constitue un excellent point de départ.

Formats: iOS, Android

iOS, Android Sortie: 2013

La version mobile dArkham Origins suit efficacement lintrigue du jeu principal, mais abandonne essentiellement les éléments de lhistoire et se concentre sur les combats entre Batman et certains des principaux ennemis.

Une série de glissements et de tapotements vous aide à traverser les batailles et, euh, cest à peu près tout. De toute façon, vous ne pouvez plus le télécharger de nos jours.

Formats: Vita, 3DS, PC, PS3, Xbox 360, Wii U

Vita, 3DS, PC, PS3, Xbox 360, Wii U Sortie: 2013

Blackgate a été conçu à lorigine pour les plates-formes portables - Vita et 3DS - donc a basculé le gameplay vers un combat / plateforme 2.5D qui fait un bon travail de traduction de certains mouvements de combat pour un format plus simple.

Il se déroule après les événements dOrigins lui-même, avec Batman revisitant la prison de Blackgate.

Formats: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360

PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Sortie: 2009

Cest le jeu qui a effectivement lancé tout le shebang. Basé entièrement dans les murs dArkham Asylum, après que la plupart des prisonniers se sont échappés de leurs cellules et ont pris le contrôle, le jeu était (et est toujours) un antidote idéal à toutes les aventures de super-héros aux couleurs vives qui ont précédé.

Ce qui ressort le plus, à part lexcellent système de combat fluide, cest que chaque recoin est rempli dobjets de collection et de secrets - garantissant que le jeu dure plus longtemps que la simple histoire. Il fait maintenant partie dun pack Return to Arkham - remasterisé et peaufiné pour les consoles de la génération actuelle.

Formats: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U

PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U Sortie: 2011

Également disponible dans le pack Return to Arkham, Batman: Arkham City est sans doute le meilleur du groupe. Il fait basculer laction de lemplacement confiné de lasile aux rues dArkham City - une section de Gotham City clôturée et désignée comme une super-prison.

La nature plus ouverte du monde de la suite crée de bons moments, notamment la possibilité de glisser dans un immense paysage, plongeant sur les criminels ci-dessous.

Formats: iOS, Android

iOS, Android Sortie: 2011

Malheureusement, comme la version mobile dOrigins, vous ne pouvez plus mettre la main sur Arkham City Lockdown sur iTunes ni sur Google Play.

Lorsque vous le pouviez, cela présentait à nouveau plus dun beat-em-up, avec des balayages et des tapotements nécessaires pour envoyer des ennemis. Cétait en fait à moitié décent mais sera à jamais perdu dans les annales de la tradition de Batman, semble-t-il.

Formats: PSVR, Vive, Oculus

PSVR, Vive, Oculus Sortie: 2016

Lun des premiers jeux de réalité virtuelle vraiment géniaux, bien que plutôt court, Batman: Arkham VR se déroulerait peu de temps après les événements dArkham City, où Robin et Nightwing ont disparu.

Son utilisation intelligente des mécanismes de détective des jeux principaux en fait un plaisir de jouer, mais le simple fait dêtre sur le point de revêtir le capot de la chauve-souris nous suffit.

Formats: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Sortie: 2015

Arkham Knight est le premier de la série à vous donner les clés de la Batmobile - qui est tout aussi bien que les principales îles de Gotham City sont désormais votre terrain de jeu et vous devez voyager entre elles au fur et à mesure que le jeu progresse.

Le combat est encore plus bas et sale que jamais, cette fois avec des personnages supplémentaires qui peuvent entrer et sortir, et il y a tellement de bonus et dobjets à collectionner quil est peu probable que vous les trouviez tous lors de la première partie.

Formats: iOS, Android

iOS, Android Sortie: 2016

Underworld est un autre jeu uniquement mobile qui a fini par être abandonné. Dit avoir eu lieu pendant / peu de temps après les événements dArkham Knight, cela vous a mis dans la peau dun méchant cette fois, vous chargeant de devenir la cheville ouvrière de Gotham.

Cependant, le jeu de stratégie multijoueur en temps réel na clairement pas mis le feu au monde.

Formats: PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One

PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One Sortie: 2021?

Warner annoncera un nouveau jeu de la série lors de l événement en ligne DC FanDome le samedi 23 août, qui, selon nous, sera destiné aux machines de nouvelle génération ainsi quaux consoles et PC actuels.

Selon la rumeur, il sappellerait Batman Arkham: Court of Owls ou Batman: Gotham Knights, il est développé par WB Games Montréal, qui, nous lespérons, a appris des erreurs commises avec Arkham Origins (ci-dessus).

On ne sait pas grand-chose dautre à ce sujet à lheure actuelle, bien que des fuites en ligne suggèrent quil se concentrera sur le superbe groupe criminel Court of Owls - doù son nom. Créé par Scott Snyder et Greg Capullo, le groupe représente lun des meilleurs scénarios de bandes dessinées des temps modernes.

Écrit par Rik Henderson.