Ubisoft confirme que le prochain Assassin's Creed s'appellera Mirage.

(Pocket-lint) - Ubisoft n'a pas attendu longtemps pour répondre aux récentes fuites suggérant que son prochain jeu Assassin's Creed s'appelle Mirage - il est maintenant confirmé qu'il s'agit bien du titre.

Cette nouvelle intervient après la fuite de plusieurs rapports sur le titre du jeu et d'une image promotionnelle, et il semble que nous allons en savoir plus très bientôt.

Bien qu'Ubisoft ne donne pas plus de détails pour l'instant, la société a confirmé qu'elle révélera plus d'informations sur le jeu lors de son prochain événement, Ubisoft Forward, le 10 septembre 2022.

Assassin's Creed Mirage est le prochain jeu Assassin's Creed.



Nous sommes impatients de vous en dire plus le 10 septembre à Ubisoft Forward : 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs- Assassin's Creed (@assassinscreed) 1 septembre 2022

Cela semble corroborer des mois de rapports selon lesquels le jeu sera une réduction du maximalisme récent de la série Assassin's Creed, nous donnant juste une seule ville à explorer sous la forme de Bagdad.

Le jeu commencera apparemment par Basim d'Assassin's Creed Valhalla, laissant les joueurs le guider à travers sa jeune vie bien avant ses interactions avec Eivor dans ce jeu. Bien que cela ne soit pas encore confirmé, le fait que les rapports sur le titre du jeu étaient exacts suggère que cela pourrait être exact, et l'image qu'Ubisoft a tweetée lui ressemble certainement.

Écrit par Max Freeman-Mills.