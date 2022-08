Ubisoft+ pourrait arriver sur la Xbox très bientôt

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ubisoft pourrait bientôt mettre son service d'abonnement de jeux à la disposition des propriétaires de consoles Xbox.

Le service Ubisoft+ propose plus de 100 jeux, ainsi que des DLC et des récompenses mensuelles aux membres payants. Il est déjà disponible sur PC et Stadia.

-

Le community manager d'Ubisoft, Daniel O'Connor, a révélé en janvier de cette année que le service serait également "disponible sur Xbox à l'avenir". Aujourd'hui, l'utilisateur de Twitter @ALumia_Italia semble avoir trouvé un logo pour Ubisoft+ dans le backend de la Xbox, ce qui laisse penser qu'il sera bientôt lancé.

On ne sait pas encore si Ubisoft+ sera introduit dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate, comme EA Play, ou s'il sera disponible sur la console comme un service d'abonnement séparé.

Sur PC, il coûte 12,99 £ / 14,99 $ / 14,99 € par mois, et l'ensemble de la bibliothèque de jeux d'Ubisoft est disponible, ainsi que de nouveaux jeux dès leur sortie. Peut-être qu'une version Xbox Game Pass sera uniquement composée de jeux d'archives s'ils sont inclus.

10 meilleurs cadeaux de jeu pour 2022 Par Max Freeman-Mills · 17 Décembre 2021 Qu'est-ce que vous obtenez le joueur dans votre vie? Voici nos sélections de certains des meilleurs accessoires de jeu autour

Elle serait alors similaire à EA Play, qui offre également des essais et un accès anticipé à certains jeux Electronic Arts aux membres de Game Pass Ultimate.

On ne sait pas non plus si Ubisoft+ sera lancé sur PlayStation, bien que de nombreux titres Ubisoft aient récemment été ajoutés aux nouveaux niveaux PS Plus Extra et Premium.

Écrit par Rik Henderson.