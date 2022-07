Skull and Bones a enfin une date de sortie.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ubisoft a annoncé que Skull and Bones, le jeu de piratage qui a mis tellement de temps à arriver qu'il a fait l'objet de plusieurs rumeurs d'annulation, sortira le 8 novembre 2022.

Le jeu a subi des tests secrets plus tôt cette année, son arrivée n'était donc plus une surprise majeure, mais il est toujours intéressant d'apprendre que nous ne sommes qu'à quelques mois de pouvoir y jouer.

Nous avons plus qu'une simple bande-annonce, avec une démonstration de gameplay que vous pouvez voir ci-dessus et qui répond en grande partie à la question de savoir comment Skull and Bones sera réellement joué, et en quoi consistera la boucle de gameplay.

Pour tous ceux qui ont essayé Sea of Thieves ces dernières années, le jeu est assez familier, avec des hubs où vous pouvez récupérer des quêtes et des tâches, et la mer ouverte qui vous invite à aller les accomplir.

La personnalisation de votre personnage et de votre navire sera clairement un facteur important, avec différentes tailles et formes de navires disponibles au fur et à mesure que vous gagnez en grade et en notoriété.

La vitrine dévoile également un système de ressources qui vous fera attendre à côté d'îles et d'autres lieux pendant que vous récolterez leurs arbres, leurs fruits et autres, confirmant que vous ne pourrez pas quitter votre navire à moins d'être dans un endroit sûr.

Skull and Bones ne sortira pas sur les anciennes consoles, vous pourrez donc vous le procurer sur PS5, Xbox Series X/S ou PC, tandis qu'il sera également disponible en streaming sur Google Stadia et Amazon Luna.

Écrit par Max Freeman-Mills.