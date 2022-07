Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le crépuscule finit par nous atteindre tous - ou, du moins, il le fait pour les jeux dotés de services en ligne. Il est de plus en plus rare que ces options de connectivité soient éternelles, et Ubisoft démontre ce principe en fermant certains anciens composants dans une série de jeux plus tard cette année.

À partir du 1er septembre 2022, une foule de ses titres les plus célèbres, dont Ghost Recon : Future Soldier et Assassin's Creed II, perdront certaines fonctionnalités, allant de changements comme l'impossibilité d'accéder ou d'installer des DLC à l'absence de tout multijoueur.

Comme nous l'avons dit, il s'agit là d'une situation tout à fait courante dans le monde du jeu, mais il est tout de même dommage de savoir que ces morceaux d'histoire (certains plus importants que d'autres) ne seront plus accessibles tels qu'ils sont actuellement.

Deux grandes exceptions existent sous la forme de remasters plus récents, notamment Far Cry 3 et Assassin's Creed Brotherhood, qui fonctionneront toujours dans leur état complet. Vous trouverez ci-dessous la liste des jeux concernés, ainsi que les détails des changements.

Assassin's Creed II

PC, PlayStation 3 : vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, ni lier vos comptes Ubisoft dans le jeu, ni utiliser les fonctionnalités en ligne.

Assassin's Creed 3 (sortie 2012)

PC : vous ne pourrez pas jouer en mode multijoueur, ni lier des comptes Ubisoft dans le jeu, ni utiliser les fonctions en ligne. De plus, l'installation et l'accès au contenu téléchargeable (DLC) seront indisponibles.

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360 : Vous ne pourrez pas jouer en mode multijoueur, relier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctions en ligne.

Assassin's Creed Brotherhood

PC : vous ne pourrez pas jouer en mode multijoueur, ni relier des comptes Ubisoft dans le jeu, ni utiliser les fonctions en ligne. De plus, l'installation et l'accès aux DLC seront indisponibles.

PlayStation 3, Xbox 360 : Vous ne pourrez pas jouer en mode multijoueur, ni relier des comptes Ubisoft dans le jeu, ni utiliser les fonctions en ligne.

Assassin's Creed Liberation HD

PC : Vous ne pourrez pas relier les comptes Ubisoft dans le jeu ni utiliser les fonctions en ligne. De plus, l'installation et l'accès aux DLC seront indisponibles.

Assassin's Creed Revelations

PlayStation 3, Xbox 360 : Vous ne pourrez pas jouer en mode multijoueur ni utiliser les fonctionnalités en ligne.

Driver San Francisco

PC : vous ne pourrez pas jouer en mode multijoueur, ni lier des comptes Ubisoft dans le jeu, ni utiliser les fonctions en ligne. De plus, l'installation et l'accès aux DLC seront indisponibles.

PlayStation 3, Xbox 360 : Vous ne pourrez pas jouer en mode multijoueur, ni relier vos comptes Ubisoft dans le jeu, ni utiliser les fonctionnalités en ligne.

Far Cry 3 (version 2012)

PC : Vous ne pourrez pas jouer en mode multijoueur, ni lier des comptes Ubisoft dans le jeu, ni utiliser les fonctions en ligne. De plus, l'installation et l'accès aux DLC seront indisponibles.

PlayStation 3, Xbox 360 : Vous ne pourrez pas jouer en mode multijoueur, ni relier des comptes Ubisoft dans le jeu, ni utiliser les fonctions en ligne.

Tom Clancy's Ghost Recon : Future Soldier

PlayStation 3, Xbox 360 : Le mode multijoueur de ce jeu ne sera pas disponible. Pour jouer à la campagne solo, vous devrez mettre votre console en mode hors ligne.

Prince of Persia : Les Sables oubliés

PC : Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, ni lier des comptes Ubisoft dans le jeu, ni utiliser les fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès aux DLC seront indisponibles.

Rayman Legends

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360 : Vous ne pourrez pas lier vos comptes Ubisoft dans le jeu ni utiliser les fonctionnalités en ligne.

Silent Hunter 5

PC : Vous ne pourrez pas lier vos comptes Ubisoft dans le jeu ni utiliser les fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès aux DLC seront indisponibles.

Space Junkies

PC (HTC VIVE, Oculus) : En tant que titre exclusivement multijoueur, vous ne pourrez plus jouer à ce jeu.

Splinter Cell : Blacklist

PC : Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, ni lier vos comptes Ubisoft dans le jeu, ni utiliser les fonctionnalités en ligne.

PlayStation 3, Xbox 360 : Il vous sera impossible de relier des comptes Ubisoft dans le jeu ou d'utiliser les fonctions en ligne.

ZombiU

Wii U : Il vous sera impossible de lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou d'utiliser des fonctions en ligne.

Écrit par Max Freeman-Mills.