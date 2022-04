Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ubisoft a annoncé un nouveau jeu mobile, Rainbow Six Mobile, qui vise à transposer sur les plateformes mobiles les meilleurs éléments de son jeu de tir tactique à succès Rainbow Six Siege.

Nous avons rassemblé ici toutes les informations clés sur le jeu, alors lisez ce qui suit pour en savoir plus sur le jeu et savoir comment vous pouvez vous inscrire pour être parmi les premiers à y jouer.

Vous pouvez découvrir ci-dessous la première bande-annonce du jeu, qui donne un avant-goût de l'action tactique qu'il vise à servir.

La présentation visuelle est impressionnante, bien que la bande-annonce soit dépourvue du HUD que vous aurez en jouant - vous pouvez le vérifier dans notre section sur le gameplay.

Il n'y a pas encore de date de sortie définitive pour Rainbow Six Mobile, mais le site officiel est opérationnel et propose des informations utiles pour ceux qui ont vraiment envie d'y jouer dès que possible. Il confirme que le jeu sera disponible sur Android et iOS.

Cette inscription concerne un test alpha fermé du jeu, ce qui nous donne un aperçu de la distance qui sépare le jeu de sa sortie - en bref, assez loin. Les jeux passent par plusieurs étapes de test, et les tests alpha sont assez précoces dans ce processus.

Cela signifie que le jeu ne devrait pas arriver dans les magasins d'applications avant la fin 2022, à moins qu'Ubisoft ne nous fasse miroiter une période de développement plus courte. Mais avant cette sortie complète, vous pouvez vous attendre à voir beaucoup d'autres tests, y compris des tests géographiques pour ses services en ligne.

Grâce à la bande-annonce et au site officiel, nous en savons un peu plus sur la jouabilité de Rainbow Six Mobile. Tout comme la version complète de Siege, il s'agira d'un jeu de tir à cinq contre cinq où une équipe joue les attaquants et l'autre les défenseurs.

Chaque équipe choisira parmi une liste d'opérateurs, qui ont des capacités spéciales uniques qui vous permettent de fortifier ou d'attaquer des endroits de manière spéciale, ce qui donne lieu à un joli jeu de coupe et de poussée à chaque tour.

Vous pourrez ériger des barrières et des barricades, et vous surveiller mutuellement à l'aide de drones et de caméras, mais le cœur du jeu réside dans son gameplay serré.

Dans Siege, vous pouvez mourir en quelques coups de feu, mais les choses semblent un peu plus généreuses dans la version mobile, puisque les contrôles seront naturellement un peu moins précis. Vous pouvez avoir un aperçu de ce à quoi ressemblera votre écran grâce à la photo ci-dessous.

Vous pouvez voir les options de tir et de mouvement, ainsi que l'équipement et les capacités de votre opérateur, de sorte qu'il semble vraiment que toute l'expérience de Siege pourrait être représentée. Cela dit, il y aura 10 opérateurs au lancement, alors que le roster de Siege est bien plus important.

Nous imaginons que d'autres personnages viendront dans les mises à jour ultérieures, peut-être enfermés derrière des murs payants ou des barrières d'expérience.

Nous devrons attendre de mettre la main sur Rainbow Six Mobile avant d'être trop confiants quant à la façon dont il sera joué, mais les images que nous avons vues jusqu'à présent sont prometteuses et pourraient offrir quelque chose d'assez nouveau sur le marché des jeux de tir mobiles.

Écrit par Max Freeman-Mills.