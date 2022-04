Ubisoft annonce Rainbow Six Mobile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ubisoft a confirmé une lourde série de rumeurs en annonçant Rainbow Six Mobile, une prochaine version mobile de Rainbow Six Siege qui cherchera à étendre la marque aux smartphones et tablettes.

Comme les versions complètes de Siege sur console et PC, Rainbow Six Mobile proposera des combats tactiques en équipe à cinq contre cinq dans lesquels une équipe attaque tandis que l'autre défend un ensemble d'objectifs.

Les défenseurs peuvent mettre en place des défenses, y compris des barricades et des pièges pour attaquer leurs adversaires, tandis que les attaquants ont une liste de leurs propres astuces à utiliser pour tenter de réussir.

Ceux-ci changent en fonction des personnages avec lesquels vous choisissez de jouer, et il y en aura initialement cinq de chaque côté lors du lancement du jeu, tous adaptés de la liste du jeu principal.

Une différence entre le jeu principal et cette version mobile semble être la rapidité avec laquelle vous pouvez tuer des adversaires - Siege est réputé brutal avec seulement quelques balles épelant souvent la mort, mais d'après les clips de la bande-annonce ci-dessus, les choses semblent un peu plus généreuse.

Ceci est courant dans les tireurs mobiles pour compenser les commandes tactiles légèrement plus imprécises que la plupart des joueurs utiliseront, une limitation qui rend un peu plus difficile de réagir très rapidement lorsque vous êtes attaqué.

Le jeu n'a pas encore de date de lancement ferme, mais le site officiel vous offre la possibilité de vous inscrire pour un accès anticipé, probablement dans le cadre de tests avant sa sortie. Il sera libre de jouer quand il tombera, à la fois sur iOS et Android.

Écrit par Max Freeman-Mills.