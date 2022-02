Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Assassin's Creed est devenue de plus en plus grande au fil du temps, mais il y a de fortes rumeurs selon lesquelles les choses pourraient changer avec sa prochaine itération, nommée Rift.

Nous avons rassemblé tous les détails qui circulent sur le prochain jeu Assassin's Creed pour vous, ici, alors assurez-vous de les consulter ci-dessous.

Pour l'instant, le prochain jeu Assassin's Creed, qui fait l'objet de nombreuses rumeurs, porte le nom de code Rift, selon Bloomberg , bien que ce ne soit pas son titre final de loin. Il est susceptible de changer de nom avant qu'il ne soit annoncé, nous devrons donc attendre et voir comment il s'appelle.

Nous n'avons pas non plus une idée claire de la date de sortie, mais Bloomberg rapporte à nouveau qu'il est prévu pour fin 2022 ou 2023, pour combler un trou dans le calendrier d'Assassin's Creed avant qu'Ubisoft ne puisse publier Infinity , ce qui est un pas en avant plus concret. pour la franchise.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Le fait clé du rapport de Bloomberg sur le jeu en termes de déroulement de son histoire est qu'il devrait démarrer Basim, qui a joué un rôle majeur dans les événements d' Assassin's Creed Valhalla , bien qu'il soit susceptible de se dérouler pendant sa propre période. .

Il y a également des rapports selon lesquels le jeu comportera une recréation de Bagdad médiévale comme décor principal, quelque chose qui ne sera pas vérifié de la même manière jusqu'à ce qu'Ubisoft choisisse de dévoiler le jeu correctement.

L'autre grande information de Bloomberg (qui est le seul rapport majeur sur Rift à l'heure actuelle) indique qu'il adoptera une approche beaucoup plus stricte de son gameplay que les jeux Assassin's Creed plus récents, qui se sont manifestement étendus à d'énormes tailles avec quantités infinies à faire.

Le jeu reviendra apparemment un peu plus aux racines de la série, se concentrant plus étroitement sur la furtivité et la létalité, dans un monde plus petit. Pour les fans de la série, cela pourrait être une bouffée d'air frais - malgré tout ce que Odyssey , Valhalla et Origins ont gagné de nouveaux fans, il n'y a rien de mal à un jeu qui ne prendra pas des dizaines d'heures pour se terminer. .

Écrit par Max Freeman-Mills.