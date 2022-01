Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ubisoft a annoncé que son service d'abonnement aux jeux Ubisoft+ arrivera sur Xbox à l'avenir.

Actuellement disponible sur PC et Stadia , il propose plus de 100 back-catalogue Ubisoft et de nouveaux jeux, ainsi que des DLC et des articles en jeu pour un abonnement mensuel.

Alors, à quoi peuvent s'attendre les joueurs Xbox et qu'est-ce que cela offre aux utilisateurs de PC et de Stadia qui envisagent de payer pour un abonnement. Continuer à lire.

Ubisoft+ est le propre service d'abonnement de l'éditeur de jeux français qui fonctionne de la même manière que Xbox Game Pass ou EA Play .

Il donne accès à plus de 100 jeux PC (et équivalents Stadia) pour un seul abonnement mensuel.

Ceux-ci incluent des titres nouveaux et d'archives, ainsi qu'une multitude de récompenses dans le jeu et de contenu téléchargeable. Par exemple, vous pouvez actuellement jouer aux dernières versions de Far Cry 6, Riders Republic et Assassin's Creed Valhalla, tandis que Rainbow Six Extraction sera disponible dès le premier jour, le 20 janvier 2022.

De nombreux titres plus anciens incluent Far Cry, Assassin's Creed et Beyond Good and Evil.

Tous les jeux sont téléchargés et joués localement sur votre PC, bien qu'un deuxième niveau de paiement ajoute également la prise en charge de Stadia, permettant à une poignée de jeux de jouer sur le cloud sur tous les appareils capables d'accéder au service de Google.

Bien qu'il n'y ait pas encore de date précise, Ubisoft + sera ajouté à Xbox "à l'avenir".

Il existe deux niveaux d'abonnement mensuels pour Ubisoft+.

L'accès PC ne coûte que 12,99 £ / 14,99 $ / 14,99 € par mois et comprend toute la bibliothèque de jeux, les nouveaux titres au fur et à mesure de leur sortie, les DLC et les éléments du jeu à jouer sur un système PC uniquement.

Un forfait multi-accès coûte 14,99 £ / 17,99 $ / 17,99 € par mois et ajoute la prise en charge de Stadia. Une sélection de la bibliothèque de jeux globale peut donc être jouée sur le cloud plutôt que d'avoir à les télécharger et à les installer d'abord.

Il n'a pas encore été confirmé si Ubisoft+ sera ajouté au Xbox Game Pass Ultimate lorsqu'il arrivera sur Xbox One et Xbox Series X/S (comme EA Play), ou s'il sera disponible en tant que service autonome.

On ne sait pas s'il sera ajouté à PlayStation.

Ubisoft+ est largement mondial. Environ 100 pays sont couverts par le service.

Vous pouvez voir une liste complète des régions ici .

Pour en savoir plus sur Ubisoft+ et comment s'abonner, rendez-vous ici .