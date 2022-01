Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ubisoft propose son service d'abonnement aux jeux à volonté sur les consoles Xbox.

Déjà disponible sur PC et Google Stadia , Ubisoft+ propose plus de 100 jeux de la bibliothèque de l'éditeur - à la fois d'archives et de nouveautés - pour un seul abonnement mensuel. C'est similaire à EA Play, bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation quant à son inclusion dans Xbox Game Pass Ultimate .

Tout ce que nous avons à faire pour l'instant est un article de blog du responsable de la communauté d'entreprise d' Ubisoft, Daniel O'Connor. Dans lequel il a écrit qu'il « arrivera sur Xbox à l'avenir ».

En plus de l'accès aux jeux complets, Ubisoft+ inclura des DLC et des récompenses mensuelles, telles que des cosmétiques, des boosters et des objets en jeu.

Le message incluait également des détails sur Rainbow Six Extraction ajouté au Xbox Game Pass et au PC Game Pass dès le premier jour. Il sera disponible pour les membres à partir du 20 janvier 2022 sans frais supplémentaires.

"En mettant Rainbow Six Extraction à la disposition des membres Xbox Game Pass et PC Game Pass le jour et la date de son lancement via Xbox Game Pass, nous démontrons que nous croyons en la valeur et le choix que les abonnements aux jeux offrent aux joueurs", a ajouté Ubisoft SVP, Chris Early.