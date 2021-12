Ubisoft travaille sur le remake de Splinter Cell

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Splinter Cell revient - la franchise de jeux furtifs légendaire est ressuscitée par Ubisoft sous la forme dun remake, vraisemblablement du premier jeu. Cela signifie que les joueurs se mettront probablement à la place du super-espion Sam Fisher.

Ubisoft a également emprunté une voie un peu étrange pour confirmer le développement du jeu, sous la forme dencouragements aux masses à postuler pour divers emplois quil a ouverts sur le projet, et il semble que le développement ne soit pas encore trop avancé.

Il a également profité de loccasion pour présenter la série depuis ses débuts modestes, pour donner aux nouveaux arrivants et aux nostalgiques une chance dapprécier à nouveau à quel point la série Splinter Cell a été un ensemble important de jeux.

Un nouveau jeu dans la franchise fait lobjet de rumeurs depuis un certain temps, mais cest une très bonne nouvelle que le jeu sera un remake, et cela signifie quil fait partie dun modèle de grandes franchises obtenant des remakes récemment, avec des goûts de Star Wars: Knights of the Old Republic et Dead Space reçoivent déjà actuellement le traitement de mise à niveau cracher et polir.

Ubisoft a confirmé quil sera à nouveau construit à partir de zéro, sur son dernier moteur de jeu interne Snowdrop, et quil ne révolutionnera pas le concept original en le convertissant en un jeu en monde ouvert, ou quelque chose comme ça, ce qui est prometteur pour les puristes. Nous pourrions avoir un certain temps avant de voir quelque chose de substantiel du projet sur le front du gameplay, alors nous garderons nos oreilles au sol.