(Pocket-lint) - Dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de la franchise, Ubisoft a dévoilé la dernière étape de Ghost Recon - Frontline, un nouveau jeu de tir multijoueur qui sera totalement gratuit et qui semble avoir une saveur unique dans le champ bondé de la bataille royale.

Daprès ce que dit Ubisoft, il va mélanger des éléments de quelques jeux existants dans sa structure de jeu de base et nutilisera pas un cercle rétréci comme méthode de base pour forcer les joueurs dans les mêmes espaces.

Au lieu de cela, il présentera des objectifs pour lesquels ils se battent, comme dans Hunt: Showdown ou Escape from Tarkov, ainsi que des zones dextraction désignées où les combats sont susceptibles de devenir les plus féroces. Les joueurs peuvent former une équipe et toute la bande-annonce comporte des groupes de trois, vous pouvez donc supposer en toute sécurité que cela pourrait être un maximum au lancement.

Au total, il y aura "plus de 100 joueurs" sur chaque serveur, il sagit donc dune taille de serveur décente, bien que Call of Duty Warzone et le prochain Battlefield 2042 poussent le nombre de joueurs à augmenter.

Pourtant, la bande-annonce brosse un tableau de plaisir dynamique, avec un support pouvant être parachuté et de nombreuses armes et pièces jointes dont vous pouvez tirer parti. On ne sait pas encore sil existe une sorte de mécanisme de réapparition ou de rachat pour ramener les joueurs morts dans le jeu, une grande variable pour les joueurs plus occasionnels, mais plus de détails devraient apparaître bientôt.

Ubisoft va effectuer quelques tests fermés sur le jeu plus tard en octobre, et vous pouvez vous inscrire pour avoir une chance de participer sur son site Web ici si la bande-annonce a suscité votre intérêt.