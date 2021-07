Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ny avait pas beaucoup despace entre Ubisoft taquinant quil était sur le point de dévoiler son prochain grand jeu dans la gamme Tom Clancy et ce jeu étant réellement dévoilé, alors maintenant nous savons que XDefiant est en route.

Il sagit dun FPS gratuit qui rassemble des factions de divers jeux Tom Clancy comme The Division, Rainbow Six et bien dautres pour offrir un combat par classe qui ressemble fortement à un concurrent de Call of Duty.

Il y a beaucoup de gameplay qui circule maintenant sur XDefiant en mouvement, et cela ressemble à un jeu de tir rapide, Ubisoft espérant clairement quêtre libre de jouer laidera à attirer une base dutilisateurs nombreuse lors de sa sortie.

Cest un jeu 6v6, sur des cartes serrées, et chaque joueur a le pouvoir dinvoquer dans le style dOverwatch ou de Valorant, aux côtés du jeu de tir serré et des armes réalistes. Tout semble assez solide, même si le véritable défi sera de se démarquer sur un marché déjà dominé par Call of Duty, avec un jeu Battlefield majeur également au coin de la rue.

Bien quêtre gratuit devrait aider, il convient également de rappeler quUbisoft a joué la même main avec Hyper Scape, son grand espoir de bataille royale qui a été lancé il y a environ un an mais est depuis tombé dans une relative obscurité par rapport aux gros frappeurs comme Fortnite et Warzone. Il sera intéressant de voir si XDefiant peut éviter le même sort.

Quoi quil en soit, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site Web du jeu pour participer à un premier test public le 5 août, ce qui représente une excellente occasion de lessayer par vous-même. Nous navons pas encore de date de sortie complète, mais ces tests indiquent que ce nest pas trop loin.