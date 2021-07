Comment regarder le nouveau jeu Tom Clancy révéler

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La lignée de jeux vidéo de Tom Clancy est celle qui résiste à un examen minutieux - il possède certains des meilleurs tireurs tactiques jamais publiés dans sa gamme, à la fois dans les genres à la troisième et à la première personne.

Alors que Rainbow Six Siege porte le nom depuis quelques années maintenant alors quil continue de se réinventer et de rester pertinent, nous sommes sur le point de jeter un coup dœil à un tout nouveau jeu Tom Clancy dUbisoft, cest confirmé.

Demain, les choses vont devenir folles



Connectez-vous à 11 h 00 PT / 20 h 00 CEST pour la révélation mondiale dun tout nouveau jeu dans lunivers de Tom Clancy. – Ubisoft (@Ubisoft) 18 juillet 2021

Lévénement annoncé dévoilera le jeu et nous donnera un aperçu du gameplay approprié dun seul coup, et est juste au coin de la rue, plus tard dans la journée. Vous pouvez le regarder ici, car nous avons intégré le flux vidéo en haut de cette page.

Nous nallons pas non plus à laveuglette - IGN a publié un premier aperçu du jeu en mouvement, avant même de connaître son titre, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Obtenez un avant-goût dun tout nouveau jeu Ubisoft ici et maintenant !



Nous avons eu la chance de voir à quoi cela ressemble de près, et nous avons hâte de vous en dire plus. Gardez un œil sur @Ubisoft demain 19 juillet à 11h15 PT pour la révélation complète. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf – IGN (@IGN) 18 juillet 2021

Cest évidemment un jeu de tir à la première personne, mais il ressemble plus à quelque chose comme Valorant ou Call of Duty quà un jeu de tir tactique, il sera donc intéressant den savoir plus lorsque lévénement sera diffusé plus tard dans la journée.