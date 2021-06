Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Far Cry est devenue lune des franchises de jeux de tir sandbox les plus populaires de tous les temps, et cest un grand fan de faire le tour du monde entre les entrées. Far Cry 6 a été annoncé et dévoilé, et les choses semblent explosives.

Nous avons tous les détails clés pour vous ici, y compris des détails sur sa date de sortie, les bandes-annonces et les informations de jeu, alors continuez à lire pour découvrir tout ce que vous devez savoir.

Nous avons eu une première bande-annonce pour Far Cry 6 lors de lévénement Forward dUbisoft en juillet 2020, et cest un regard cinématographique complet sur ce que nous supposons être le principal antagoniste du jeu, et son attitude intéressante à légard de la paternité et de la parentalité.

À ce stade, nous espérions quil ne serait pas trop long avant de voir un peu de gameplay et dobtenir une date de sortie esquissée de février 2021, que nous avons évidemment dépassée depuis longtemps. Compte tenu du calendrier de la pandémie COVID-19 et des changements associés au travail à domicile, il nest pas surprenant que Far Cry 6 ait été retardé dans une certaine mesure.

Maintenant, cependant, le jeu a refait surface avec une révélation complète du gameplay et une date de sortie confirmée le 7 octobre 2021, donc il sortira très bientôt.

Lorsque Far Cry 6 a été dévoilé pour la première fois, nous navions pas encore mis la main sur les consoles de nouvelle génération dont nous avons maintenant la chance de profiter. Même alors, il a été confirmé que le jeu serait intergénérationnel.

Prenant comme guide une autre version dUbisoft, Assassins Creed Valhalla , la PlayStation 5 et la Xbox Series X / S seront le meilleur endroit pour jouer à Far Cry 6 pour des fréquences dimages fluides et de meilleurs graphismes.

Cependant, il apparaîtra toujours sur la PS4 et la Xbox One (avec des mises à niveau gratuites vers la prochaine génération lorsque vous lobtiendrez), ainsi que sur les plates-formes PC du monde entier. Comme nous devons le souligner trop souvent, il ny aura pas de version Switch - à moins quune énorme mise à niveau matérielle ne se produise pour la console de Nintendo, il est peu probable quelle puisse faire face aux visuels de Far Cry 6. Cependant, il arrivera sur Google Stadia pour vos fans de streaming.

Far Cry 6 emmène les joueurs sur lîle de Yara, qui cherche tout le monde comme Cuba, tout comme lenvironnement de Far Cry 4 a été calqué sur le Tibet et le Népal. Lîle est dans un état de chaos total, supervisée par le dictateur local Antón Castillo.

Il a joué avec une réelle menace par Giancarlo Esposito, que les fans de Breaking Bad connaissent parfaitement, et ressemble à un antagoniste vraiment puissant. La bande-annonce de dévoilement montrait également le fils de Castillo, Diego, qui est en train de lui succéder. Cela ressemble à un monde difficile pour Diego, et largent intelligent nest pas sur lui pour en faire un adulte équilibré et calme.

Les joueurs participeront à une révolution de guérilla avec les habitants de Yara, selon Ubisoft, jouant le rôle de Dani Rojos et choisissant sils seront au départ un homme ou une femme. Quoi quil en soit, ce sera un protagoniste pleinement exprimé, pas un chiffre muet.

Il y a des changements assez importants à venir dans la formule Far Cry lors de la sixième sortie, ce qui devrait être très bienvenu après les deux dernières sorties qui ont retrouvé un peu de terrain. Dune part, lenvironnement est le plus grand que la série ait jamais vu , selon les développeurs.

Il abrite également une grande ville, Esperanza, pas seulement les petites colonies que les jeux précédents ont présentées, et cet environnement signifie plus de verticalité grâce aux immeubles de grande hauteur. Les armes que vous utiliserez devraient également être un peu différentes - car il sagit dune révolution dans un état bloqué depuis longtemps, il y aura une esthétique plus artisanale.

Nous sommes sûrs que plus darmes militaires feront également des apparitions, mais les captures décran jusquà présent montrent quelques pièces jointes et armes bricolées qui semblent attrayantes et pourraient potentiellement signifier un retour plus en profondeur des arbres de fabrication de Far Cry que nous connaissons tous et lamour.

Il y aura aussi clairement des options lourdes disponibles - il semble que le char dans limage den-tête de cette pièce soit pilotable, et que les véhicules pilotables vont également faire un retour.

Far Cry 5 a introduit un système Guns For Hire qui vous permet de collaborer avec des compagnons IA, inspiré du système de copains de Far Cry 2, et qui devrait également revenir dans Far Cry 6. Nous nen savons pas trop sur ces personnages, mais Ubisoft dit quils seront plus grands que nature. Celui sur lequel nous avons tous les détails est le Chorizo au nom légèrement décevant, un petit chien mignon qui vous aidera en cas de besoin.

