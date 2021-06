Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce nest pas souvent que vous pouvez retracer le début du développement dun jeu, mais dans le cas de Rainbow Six Extraction, cest tout à fait possible.

En 2018, Rainbow Six Siege a obtenu un mode à durée limitée appelé Outbreak où les joueurs déquipes de trois hommes ont eu des objectifs amusants à accomplir dans un cadre bombardé par un virus zombie extraterrestre. Cétait très amusant et a connu un tel succès quun jeu autonome a été annoncé. Maintenant, quelques années plus tard, nous lattendons toujours. Découvrez tout ce que vous devez savoir ici.

Rainbow Six Quarantine (comme on lappelait alors) a été dévoilé pour la première fois en 2019 à lE3, après lévénement Outbreak à Siege en 2018, avec la promesse dune sortie début 2020.

Cette date est évidemment loin derrière nous dans le rétroviseur, et semblait ambitieuse même à lépoque. Maintenant, cependant, après quUbisoft a largement présenté le jeu au cours de lE3 2021, nous savons quil sortira le 16 septembre 2021 - il ny a pas trop de temps à attendre !

Cependant, il y a un éléphant dans la pièce ici - le titre du jeu. De multiples fuites au début de 2021 ont indiqué que le jeu, à ce moment-là appelé Quarantaine, allait changer de nom pour des raisons qui ne sont pas particulièrement compliquées.

Le monde a beaucoup changé au cours de la dernière année, et des concepts tels que les épidémies et les quarantaines sont devenus beaucoup plus proches de la maison pour de nombreuses personnes, il est donc logique quUbisoft veuille éviter de ressembler à une sorte de sinistre la pandémie mondiale qui a fait tant de mal.

Maintenant, nous savons quil sappelle Extraction, grâce à la vidéo dannonce ci-dessus, nous pouvons donc nous concentrer à nouveau sur le jeu lui-même, pas sur son titre.

Lextraction a été annoncée à lépoque où les consoles de nouvelle génération nétaient que des rumeurs, plutôt que des versions physiques que les gens ont chez eux, et se dirigeait donc vers PC, PS4 et Xbox One.

De toute évidence, il sagit probablement dinformations obsolètes, et nous savons que le jeu sortira également sur PS5 et Xbox Series X/S – cest un titre cross-gen, comme vous vous en doutez à ce stade. Compte tenu de la prise en charge par Ubisoft de la plate-forme de streaming, nous savons également quelle arrivera également sur Google Stadia.

En termes de gameplay, on peut prendre beaucoup de repères du mode 2018 de Siege - Outbreak. Le gameplay qui a été révélé à lE3 confirme quExtraction est essentiellement une version considérablement améliorée de ce mode de jeu.

Le fait quExtraction soit basé sur le moteur de Siege signifie quil offre le même jeu de tir serré et les mêmes options tactiques, avec beaucoup de destructibilité et doptions dans lenvironnement.

Il existe également une liste dopérateurs familiers de Siege parmi lesquels choisir, chacun apportant ses propres capacités et outils spéciaux, ainsi quun pool darmes et de gadgets partagés entre les héros.

Lextraction présentera aux joueurs une menace extraterrestre, appelée les Archéens. Chaque mission (ou incursion) voit les joueurs sattaquer à plusieurs objectifs dans une série de domaines, certains nécessitant une collecte dinformations et dautres leur demandant de planter des traqueurs sur des nids extraterrestres.

Les sas jouent le rôle de pièces sûres de Left 4 Dead entre les zones, et tous les joueurs laissés pour compte lorsque les sceaux des sas devront être sauvés des arbres archéens visqueux dans les zones ultérieures, un défi difficile apparemment.

Tout a lair vraiment lisse et impressionnant, avec de nombreux mécanismes différents à prendre en compte lorsque vous vous déplacez dans un niveau passant de la furtivité à des fusillades totales, nous avons donc hâte de mettre la main dessus et de jouer.

