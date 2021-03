Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce nest pas souvent que vous retrouvez le début du développement dun jeu, mais dans le cas de Rainbow Six Quarantine (ou, comme nous le verrons, quel que soit son nom), cest tout à fait possible.

En 2018, Rainbow Six Siege a obtenu un mode à durée limitée appelé Outbreak dans lequel les joueurs déquipes de pompiers à trois hommes ont des objectifs amusants à compléter dans un cadre blitzé par un virus zombie extraterrestre. Cétait très amusant et a connu un tel succès quun jeu autonome a été annoncé. Maintenant, quelques années plus tard, nous lattendons toujours. Découvrez tout ce que vous devez savoir ici.

Rainbow Six Quarantine a été dévoilé pour la première fois en 2019 à lE3, après lévénement Outbreak à Siege en 2018, et la bande-annonce ci-dessus montrait un peu lambiance et le décor du jeu. Cela se termine par la promesse dune sortie début 2020.

Cette date est évidemment loin derrière nous dans le rétroviseur, et semblait même ambitieuse à lépoque. Depuis lors, nous navons pas reçu de mise à jour ferme concernant une date de sortie prévue, mais il y a de lespoir que nous ne sommes pas trop loin den savoir plus. Si le jeu était initialement prévu pour le début de 2020, vous pourriez espérer que même avec une refonte solide, il pourrait toujours être sur la bonne voie pour sortir dans le courant de 2021.

Cependant, il y a un éléphant dans la pièce ici - le titre du jeu. De multiples fuites au début de 2021 ont indiqué que le jeu allait voir son nom changé pour des raisons qui ne sont pas particulièrement compliquées.

Le monde a beaucoup changé au cours de la dernière année, et des concepts tels que les épidémies et les quarantaines sont devenus beaucoup plus proches de chez eux pour de nombreuses personnes, il est donc tout à fait logique quUbisoft veuille éviter de ressembler à une sorte de sinistre cash-in sur la pandémie mondiale qui a fait tant de mal.

Le nom exact du jeu na pas été annoncé - de fortes indications ont brièvement tourbillonné autour du sous-titre "Parasite" , mais elles ont été démystifiées tout aussi rapidement et maintenant tout ce que nous pouvons faire est dattendre. Pour nos besoins, nous continuerons à lappeler Quarantaine jusquà ce que le nouveau nom soit officiellement confirmé.

La mise en quarantaine a été annoncée à lépoque où les consoles de nouvelle génération nétaient que des rumeurs, plutôt que des versions physiques que les gens ont chez eux, et en tant que telles, elles se dirigeaient vers PC, PS4 et Xbox One.

De toute évidence, il est maintenant probable que les informations soient obsolètes, et nous serions certains que le jeu sortira également sur PS5 et Xbox Series X / S lorsquil apparaîtra. En fait, il pourrait même sagir dun titre de nouvelle génération uniquement en théorie. Le scénario le plus probable, cependant, est quil sagit dun titre inter-génération qui fonctionne sur plusieurs consoles en fonction de la version que vous choisissez.

En termes de gameplay, nous pouvons prendre beaucoup de pointeurs du mode 2018 de Siege - Outbreak. Sur la base de ce modèle, nous nous attendons à ce que Quarantine soit également un jeu coopératif à trois personnes qui voit les joueurs entreprendre des missions ensemble.

Ceux-ci pourraient être contre un chronomètre ou simplement pour traverser une zone, et un autre bon point de comparaison est les jeux Left 4 Dead, qui restent si influents sur les titres de zombies coopératifs.

Le fait que la quarantaine soit basée sur le moteur de Siege signifie que vous pouvez vous attendre à un jeu de tir serré et à des options tactiques, et nous espérons que des spécialités dopérateurs comme celles du titre multijoueur pourraient être une option, pour nous permettre de déployer une gamme de gadgets intéressants comme outils utiles. .

En fait, récemment, un clip de 3 secondes dun gameplay a été divulgué via Reddit , ce qui fait que toutes ces hypothèses semblent correctes, même si ce nest pas grand-chose à faire:

Il montre des mouvements et des fusillades qui sortent clairement de Siege, mais un gloop extraterrestre qui lui est totalement étranger, et un environnement qui nest pas reconnaissable non plus. Le jeu ne semble pas non plus être à un stade de développement trop précoce.

Cela nous a donné lespoir quune révélation du gameplay pourrait être bientôt disponible, mais nous devrons attendre de voir si ce bref clip est particulièrement révélateur de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

