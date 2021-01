Assassins Creed VR et Splinter Cell VR confirmés par les offres demploi dUbisoft

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au cours de Facebook Connect de 2020, Oculus a annoncé quAssassins Creed VR et Splinter Cell VR allaient faire une apparition pour les appareils Oculus à lavenir.

Il semble maintenant que ces jeux VR ont été reconfirmés par des offres demploi sur le site officiel dUbisoft .

La société cherche à embaucher pour un certain nombre de postes liés aux nouveaux jeux. Pour Assassins Creed VR, par exemple, plusieurs rôles différents sont répertoriés, notamment le concepteur de jeu VR, le concepteur de jeu VR senior, le testeur de développement et le testeur QA.

Pendant ce temps, Ubisoft devrait également recruter jusquà 17 personnes pour aider Splinter Cell VR. Cela inclut tout le monde, des producteurs aux concepteurs de jeux principaux, en passant par le véritable artiste et plus encore. Upload VR a remarqué quà un moment donné, "Network Programmer" était répertorié comme lun des rôles. La description de poste pour ce poste implique apparemment "... le développement de fonctionnalités de base multijoueur et de services de jeu en utilisant linfrastructure en ligne existante."

Cela pourrait indiquer que non seulement Splinter Cell VR est fermement en marche, mais quUbisoft envisage également des options pour créer un mode multijoueur pour le jeu.

Un autre point à noter est que les rôles de ces deux nouveaux jeux de réalité virtuelle mentionnent le besoin dexpérience avec le moteur de jeu Unity. Ce nest pas le moteur standard dUbisoft et peut bien impliquer que ces jeux sont construits à partir de zéro, en particulier pour la réalité virtuelle.

Il est possible que depuis que ces jeux ont été annoncés pour la première fois par Oculus, ils arrivent en premier sur les casques de cette société. Peut-être pour lOculus Quest 2? Le temps nous le dira.

Malheureusement, il ny a pas de mot sur la date de sortie de ces jeux, mais il est raisonnable de supposer que cela prendra encore un certain temps. On ne peut pas attendre.

Écrit par Adrian Willings.