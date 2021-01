Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a augmenté le Xbox Game Pass, comme avec lajout dEA Play sans frais supplémentaires. Maintenant, il semble quun autre nouvel avantage pourrait venir du service dabonnement. Jez Corden de Windows Central a récemment affirmé sur Twitter que Uplay + dUbisoft pourrait rejoindre le Xbox Game Pass.

Microsoft propose quelques services dabonnement pour les propriétaires de Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.Il y a Xbox Live Gold , un plan dabonnement mensuel requis pour le jeu en ligne, puis Xbox Game Pass , qui vous donne accès à des centaines de jeux pour un seul abonnement mensuel. Mais, si vous passez à Xbox Game Pass Ultimate, vous obtenez Xbox Live Gold plus Xbox Game Pass pour PC, ainsi que EA Play et accédez au service Xbox Cloud Gaming (anciennement appelé Project xCloud).

Avec Xbox Games Pass, vous pouvez télécharger les jeux et y jouer aussi souvent que vous le souhaitez, à condition de continuer à payer les frais mensuels. Certains titres peuvent devenir indisponibles au fur et à mesure que dautres sont ajoutés, mais vous avez également la possibilité dacheter une partie de la collection à des prix réduits. Microsoft ajoute également des versions de ses propres jeux dès quils sont disponibles dans les magasins.

Quant à Ubisoft Uplay +, daprès ce que Corden a entendu, il y a «de fortes chances» quil arrive en fait bientôt.

Jai vu des rumeurs sur ladhésion dUbisoft Uplay + au Xbox Game Pass Ultimate.



Je pense que cela a de fortes chances dêtre vrai, daprès ce que jai entendu. - Jez (@JezCorden) 30 décembre 2020

Corden a un excellent bilan avec les rumeurs liées à Xbox, et étant donné que Microsoft a déclaré vouloir faire plus de collaborations de type EA Play pour Xbox Games Pass, nous pensons quil négocie définitivement avec Ubisoft pour amener Uplay + au service. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Écrit par Maggie Tillman.