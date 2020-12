Oubliez Spotify Wrapped, la version dUbisoft pour les joueurs est beaucoup plus amusante

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous aimez les jeux Ubisoft , vous apprécierez certainement ce petit récapitulatif de vos expériences de jeu que lentreprise a converti en une vidéo personnalisée.

Vous avez probablement vu ce genre de chose avec Spotify Wrapped , où votre historique de jeu est présenté dans un format élégant pour montrer ce que vous avez écouté au cours de la dernière année. Cest chouette, mais cest loin dêtre aussi cool que Ubisoft Connect Wrap-Up .

Pour les joueurs qui ont apprécié Far Cry, Assassins Creed, The Division, Rainbow Six Siege et plus encore, cette page vous donne un résumé des cinq dernières années en utilisant vos propres statistiques.

Cela inclut des éléments de base tels que le nombre dheures consacrées aux jeux, le nombre de jeux auxquels vous avez joué et vos trois jeux préférés. Mais il montre également des statistiques spécifiques de ces jeux, y compris des éléments tels que le nombre de victimes que vous avez, votre taux de mortalité, les statistiques de victoire / perte et plus encore.

Tout cela est ensuite converti en une vidéo personnalisée et une page de destination personnalisée pour que vous puissiez en profiter et partager avec vos amis . Bien sûr, les résultats ne sont intéressants que si vous avez réellement joué à certains jeux. Si vous navez passé quune heure dans un jeu, les données sont probablement risibles .

Peut-être que les choses seront un peu différentes dans cinq ans?

Écrit par Adrian Willings.