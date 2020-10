Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ubisoft et Reebok se sont associés avant la sortie dAssassins Creed Valhalla, le prochain épisode de la franchise Assassins Creed.

Ils lancent une collection capsule qui comprend des baskets, des vêtements et des accessoires, tous inspirés du jeu dUbisoft. Chaque pièce présente le logo Assassins Creed Valhalla x Reebok et des symboles de la mythologie nordique présentés dans le jeu. Pensez aux aurores boréales, aux corbeaux et aux haches.

La collection est mise en vedette par trois baskets. Voici comment Reebok les a décrits:

Zig Kinetica

"Inspirée du noir profond de la nuit nordique et des aurores boréales, la Zig Kinetica x Assassins Creed Valhalla est conçue avec une tige en mesh moulé noir, construite autour de sa semelle de retour dénergie en forme de zigzag distinctive en mer émeraude. Viking Lifestyle, le modèle présente le symbole de Synin, un corbeau qui représente une caractéristique majeure de la mythologie nordique, et aide le personnage clé Eivor dans son voyage. "

Vengeance du Club C

"Simple mais polyvalent, le Club C Revenge x Assassins Creed Valhalla présente une tige en daim tan doux avec des touches de mer émeraude et de noir partout. symboles emblématiques de Viking. "

Legacy en cuir classique

"Avec une tige grise froide et des rehauts de mer émeraude et de brume émeraude, la Classic Leather Legacy x Assassins Creed Valhalla, une silhouette style de vie dinspiration rétro, est le choix parfait pour ceux qui ne veulent pas choisir entre le présent et le passé. Le symbole corbeau en relief sur le talon de ce détail parle une fois de plus de la signification profonde de ces créatures pour les Vikings. "

La collection comprend également deux sweats à capuche, une casquette et des chaussettes. Il sera disponible Reebok à partir du 7 novembre 2020 et dautres détaillants quatre jours plus tard.

Pendant ce temps, Assassins Creed Valhalla sortira le 10 novembre 2020.

Écrit par Maggie Tillman.