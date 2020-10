Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ubisoft lancera un nouveau service connecté aux côtés de Watch Dogs: Legion le 29 octobre.

Ubisoft Connect permettra le cross-play et la progression à travers ses titres à lavenir, afin que vous puissiez reprendre et jouer sur une plate-forme, mais continuer là où vous vous étiez arrêté sur une autre.

Cela signifie que si vous avez une Xbox One X et Stadia , vous pouvez basculer et jouer sur lune ou lautre des plates-formes, avec des sauvegardes accessibles par les deux. De plus, vous pourrez jouer en multijoueur en ligne contre nimporte qui avec nimporte quelle console, service cloud ou PC.

Cela fonctionnera pour les joueurs disposant de comptes Ubisoft , PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et Stadia. Votre console ou compte Stadia doit être lié à votre compte Ubisoft, mais cest tout ce quil y a à faire.

La création dun compte Ubisoft est gratuite.

En plus du jeu croisé et de la progression croisée, Ubisoft Connect reprendra les meilleurs aspects de lactuel Ubisoft Club. Vous gagnerez de lXP et des unités en jouant à des jeux, ces derniers pouvant ensuite être dépensés en objets et bonus en jeu.

Dans le cadre du lancement dUbisoft Connect, léditeur débloque plus de 1000 anciennes récompenses Ubisoft Club dont les joueurs peuvent profiter gratuitement. En savoir plus sur le site officiel dUbisoft Connect .

Écrit par Rik Henderson.