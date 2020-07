Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous savions déjà quUbisoft prévoyait dannoncer bientôt Far Cry 6 (lors de son événement Ubisoft Forward ce dimanche ), mais nous nen savions pas grand-chose.

Nous le faisons maintenant.

Ce qui est censé être un placement accidentel sur le PlayStation Store officiel de Hong Kong a non seulement révélé lillustration principale, il a également fourni le cadre et les détails du personnage principal. De plus, le méchant principal a apparemment été confirmé par le superbe acteur Giancarlo Esposito. Oui, cest Gus Fring de Breaking Bad / Better Call Saul (ou Moff Gideon dans The Mandalorian, ou lun des personnages non encore annoncés de la saison 2 de The Boys ).

En outre, la liste révèle que ceux qui achètent lédition PlayStation 4 du jeu recevront la version PS5 gratuitement lors de leur mise à niveau.

En plus de la liste en langue chinoise, une version en anglais est également apparue sur Twitter, publiée par @james_huang_cn .

Il se lit comme suit: "Bienvenue à Yara, un paradis tropical figé dans le temps. En tant que dictateur de Yara, Anton Castillo a lintention de restaurer sa nation à son ancienne gloire par tous les moyens, avec son fils, Diego, suivant ses traces sanglantes. Leur oppression impitoyable a déclenché une révolution.

"LUTTE POUR LA LIBERTÉ: incarnez Dani Rojas, un Yaran local et devenez un combattant de la guérilla pour libérer la nation.

"YARA TORN APART: Luttez contre les troupes dAnton dans le plus grand terrain de jeu de Far Cry à ce jour à travers les jungles, les plages et Esperanza, la capitale de Yara.

"GUERRILLA FIREPOWER: Utilisez des armes de fortune, des véhicules et des Amigos, les nouveaux Crocs à louer pour brûler le régime tyrannique."

Les détails en bas révèlent quil arborera une coopération à deux joueurs - comme les autres jeux Far Cry avant lui - ainsi quune campagne solo hors ligne.

Si cela est vrai, cela viendra comme un coup dur pour Ubisoft qui a déjà eu assez de mal à essayer de diffuser des avis de retrait sur Assassins Creed: Valhalla gameplay qui a fait son apparition sur YouTube récemment.

Espérons quil aura encore une ou deux surprises pour son événement imminent.