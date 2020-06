Far Cry 6 aurait été installé dans un endroit plus exotique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Ubisoft a récemment publié son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2020, dans lequel la société suggère de planifier la sortie de cinq jeux triple-A dici mars 2021.

Ces jeux à venir sont déjà connus pour inclure Assassins Creed Valhalla , Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion et Gods & Monsters. Lidentité du cinquième jeu a été un peu mystérieuse.

Maintenant, des rumeurs ont fait surface en ligne suggérant que le dernier match de la liste serait Far Cry 6. Cette fuite suggère également que la prochaine sortie de Far Cry ne se déroulera pas aux États-Unis mais dans un endroit plus exotique.

Selon Game Reactor , Ubisoft prévoit de séloigner des côtes américaines avec Far Cry 6:

"Le dernier jeu [Ubisoft] dont la sortie est prévue avant avril (sauf si Ubisoft décide que cest ce jeu qui devrait être reporté en raison de COVID-19 ou quil y a trop de versions AAA dans une fenêtre assez courte) devrait être un Far Cry Je ne veux pas ruiner les plans dUbisoft en vous donnant toutes les informations, mais je peux dire avec certitude que ceux dentre vous qui nont pas aimé le cadre nord-américain de Far Cry 5 trouveront probablement ce jeu plus intéressant lorsquil sera officiellement dévoilé. pendant Ubisoft Forward le 12 juillet. "

Le rapport suggère que nous en saurons plus lors de lévénement officiel Ubisoft Forward le 12 juillet. Bien quil soit utile de garder à lesprit que ce nest quune fuite et pas un mot définitif sur la prochaine mise à jour de la série, mais cela a du sens.

Far Cry a historiquement sorti chaque année environ, du moins récemment, avec Far Cry 5 en 2018 et Far Cry: New Dawn lannée suivante. Far Cry a également eu quelques endroits exotiques dans son passé, ce qui est également logique. Le temps nous le dira.