Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous pouvez désormais voyager dans le temps et visiter gratuitement lÉgypte et la Grèce.

Ubisoft a lancé deux mini-jeux ou visites éducatives virtuelles de la Grèce "ancienne" et de lÉgypte "ancienne". Ces soi-disant Discovery Tours ont été développés directement à partir de deux des jeux existants de la société: Assassins Creed Origins, qui se déroule en Égypte vers la fin de la période ptolémaïque (49 à 47 avant notre ère), et Assassins Creed Odyssey, qui se déroule en Grèce. plusieurs années après que les Spartiates ont combattu les Perses.

Les deux voyages ont été présentés comme des «musées vivants», que vous pouvez parcourir pour en savoir plus sur lÉgypte et la Grèce et leurs histoires.

Voici comment Ubisoft décrit la visite de lÉgypte ancienne:

"Parcourez librement dans le magnifique monde de lÉgypte ptolémaïque. Apprenez-en plus sur sa vie, ses habitudes et ses coutumes, ou laissez les historiens et les égyptologues vous guider sur lune des 75 visites historiques disponibles quils ont organisées."

Voici comment Ubisoft décrit la visite verte antique:

"Parcourez 29 régions et découvrez des centaines de stations avec des visites sur cinq thèmes différents: philosophie, villes célèbres, vie quotidienne, guerre et mythes pour en savoir plus sur lhistoire de la Grèce antique."

Vous pouvez télécharger Discovery Tour: Ancient Egypt sur le site Web dUbisoft ici.

Vous pouvez télécharger Discovery Tour: Ancient Greece sur le site Web dUbisoft ici.

Vous pouvez demander votre visite éducative virtuelle gratuite maintenant. Vous avez une semaine - du 14 mai à 13 heures mai à 14 heures, heure locale - pour jouer aux deux.

Oui. Les deux circuits de découverte sont gratuits à télécharger et à utiliser.

Ubisoft a déclaré que vous aurez besoin dun PC et dun compte Uplay pour réclamer vos visites gratuites.