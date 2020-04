Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Après un excellent teaser , où lartiste Instagrammer BossLogic a révélé le thème dAssassins Creed de cette année à travers une session de peinture en direct de quatre heures, Ubisoft a publié la bande-annonce officielle de la première.

Assassins Creed: Valhalla se déroule à lépoque viking, où les hommes du nord se sont déchaînés à travers lEurope du Nord et sont devenus les combattants les plus redoutés.

Et, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, ce sera un voyage sanglant.

Peu de choses ont été vraiment révélées dans la bande-annonce, le personnage principal du bar Eivor, mais il est désormais communément connu que le jeu sera principalement basé au Moyen-âge en Grande-Bretagne, avec le roi Alfred sur le trône.

Nous avons également appris par des rumeurs et des extraits dinformations officielles que le jeu étendrait les éléments RPG dOrigins et dOdyssey encore plus loin, vous donnant le contrôle de votre propre règlement Viking.

Il y aura également des sections de voile, des chaloupes et des batailles hardcore.

En effet, les images rendues publiées nous rappellent beaucoup les Vikings de The History Channel (disponible sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni). Cela a récemment atteint sa dernière saison, donc Valhalla ne pourrait pas être mieux chronométré pour que les fans se sentent comme sils continuaient lhistoire. Après tout, les événements à Vikings ont lieu avant quAlfred ne devienne roi et débarrasse lAngleterre de la menace nordique.

Assassins Creed: Valhalla sera disponible cette saison des fêtes, pour Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 et PC. Nous imaginons également quil arrivera à Stadia, étant donné quUbisoft a montré quil souhaitait jusquà présent prendre en charge la plate-forme de jeux en nuage de Google.