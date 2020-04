Nouveau Assassins Creed dévoilé en ce moment: Vikings?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Ubisoft est en train de révéler le thème du prochain Assassins Creed, via un flux en direct dun artiste numérique peignant larrière-plan et le personnage principal.

Vous pouvez le regarder en direct ci-dessus, mais ce que nous avons vu jusquà présent - ainsi que les rumeurs précédentes - nous allons essayer un réglage Viking.

Pour être honnête, au fur et à mesure que lart progresse, il devient de plus en plus clair que les rumeurs étaient claires.

Instagrammer et artiste BossLogic a construit la pièce progressivement, ajoutant différents éléments de période au fil du temps. Et, ces derniers temps, il a commencé à mettre des voiles sur les drakkars, ce qui ne laisse aucun doute.

Sur le côté droit de limage, il y a un château médiéval et une scène de bataille, donc nous nous attendons également à ce quune partie de laction se déroule au Moyen-Orient en Grande-Bretagne - peut-être dans le cadre de scénarios de raid?

Pour être honnête, étant donné que nous venons de quitter la dernière saison des Vikings de History Channel (sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni), nous pouvons affirmer sans risque quil y a peu dautres paramètres que nous adopterions avec autant denthousiasme.

Et en tant que grands fans dAssassins Creed Odyssey, nous attendons avec impatience ce que Ubisoft présentera plus tard cette année.