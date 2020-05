Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Ubisoft, léditeur dAssassins Creed Valhalla, prévoit dorganiser sa propre "vitrine de style E3" cet été maintenant que la conférence annuelle a été annulée . Lévénement dUbisoft est décrit comme une conférence numérique, conçue pour donner aux gens un aperçu plus approfondi de ses jeux les plus récents et à venir.

Le 12 juillet, Ubisoft lancera un événement en ligne appelé Ubisoft Forward. Le flux du dimanche commencera à 15 h HE (12 h PT / 20 h, heure du Royaume-Uni).

Vraisemblablement, vous pourrez diffuser à partir de la chaîne YouTube ou du site Web d Ubisoft . Nous prévoyons dintégrer le flux ici une fois quil sera disponible.

Ubisoft Forward présentera "des nouvelles exclusives sur le jeu, des révélations passionnantes et bien plus", selon Ubisoft.

Il na pas précisé quels jeux il présentera, mais nous verrons probablement plus Assassins Creed Valhalla, y compris plus de gameplay. Vous pouvez consulter la première bande-annonce du prochain jeu ici. Il se déroule à lépoque viking, où les hommes du nord se sont déchaînés à travers lEurope du Nord et sont devenus les combattants les plus redoutés du monde. Comme vous le verrez dans la bande-annonce, cela devrait être un voyage sanglant.

Ubisoft pourrait également fournir des mises à jour sur certains des jeux quil a retardés à la fin de lannée dernière, tels que Watch Dogs: Legion et Rainbow Six Quarantine.