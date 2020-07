Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Après lannulation de lE3 2020, Ubisoft a naturellement dû également annuler sa conférence de presse annuelle - généralement tenue la veille du salon.

À sa place, léditeur de jeux français a organisé un événement en ligne uniquement le dimanche 12 juillet, dans lequel il a montré de nouvelles images de gameplay dAssassins Creed Valhalla, a annoncé Far Cry 6 (qui avait fui quelques jours auparavant ) et a fourni de nouvelles mises à jour. sur ses autres prochains jeux.

Vous pouvez regarder lintégralité de lévénement ci-dessus (qui commence une heure dans le flux), mais voici quelques-unes des principales annonces de notre résumé rapide et facile.

Alors que nous avons déjà vu des bandes-annonces, Ubisoft a montré 30 minutes de nouveau gameplay Assassins Creed Valhalla pendant lévénement, bien que vous puissiez également regarder un aperçu réduit directement ci-dessus,

Il faut dire que Valhalla promet dêtre le meilleur AC à ce jour, avec encore plus déléments de style RPG que même Origins ou Odyssey.

Comme la révélé accidentellement à lavance une annonce sur le PlayStation Store de Hong Kong, Far Cry 6 incarnera Giancarlo Esposito de Breaking Bad dans le rôle dAnton Castillo, le dictateur du pays fictif sud-américain Yara. Alors que la star de Coco, Anthony Gonzalez, joue son fils, Diego - a fini par prendre sa place.

Le jeu sortira le 19 février 2021.

Le Watch Dogs: Legion retardé arrivera enfin dans les magasins le 29 octobre et il semble que le temps de développement supplémentaire en valait la peine. Le style de présentation mockney / Guy Ritchie nest peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais le principe de gameplay ambitieux de pouvoir recruter nimporte qui dans le jeu est plus que suffisant.

Plusieurs autres jeux ont été présentés ou mentionnés lors de la présentation, y compris une bonne quantité de mises à jour et de DLC - y compris des trucs pour Trials Rising et le patch de coéquipier AI pour Ghost Recon Breakpoint enfin.

Plus de détails ont été donnés sur les jeux mobiles Tom Clancys Elite Squad et Might & Magic Era of Chaos. Alors que le jeu de tir en ligne Battle Royale de léditeur, Hyper Scape, a obtenu une nouvelle bande-annonce de gameplay, que vous pouvez voir ci-dessus.