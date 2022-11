Comment utiliser l'interface utilisateur de Steam Deck sur votre PC de jeu ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Valve a révélé que le client de bureau de Steam prend désormais en charge l'interface utilisateur Steam Deck. Il est donc possible d'avoir cette interface utilisateur épurée sur votre PC en quelques étapes seulement.

Nous sommes de grands fans de la conception conviviale de Steam Deck pour accéder et naviguer à la fois dans la boutique Steam et dans la bibliothèque. Si vous aussi, vous aimez utiliser Steam en mode grande image sur votre PC, suivez ce guide pour savoir comment activer ce paramètre.

Accéder à la bêta de Steam

Pour pouvoir utiliser l'interface utilisateur de Steam Deck sur votre ordinateur, vous devez d'abord suivre quelques étapes simples pour accéder à la version bêta de Steam.

Cela vous donne accès aux nouvelles fonctionnalités et aux mises à jour de votre client Steam. C'est gratuit et vous pouvez inverser le processus à tout moment si vous n'aimez pas l'expérience et que vous souhaitez vous retirer.

Pour accéder à la version bêta de Steam, procédez comme suit :

Ouvrez Steam Cliquez sur le menu Steam en haut à gauche. Cliquez sur l'option paramètres Dans la section Compte, recherchez "Participation à la bêta". Cliquez sur changer Via le menu déroulant de la participation à la bêta, sélectionnez "Steam Beta Update". Cliquez sur OK. Steam va alors redémarrer et se mettre à jour

Modifiez les propriétés de Steam

Vous n'êtes pas encore tout à fait au point, il y a encore une étape que vous devez franchir pour obtenir l'interface utilisateur de Steam Deck sur votre bureau. Il s'agit de modifier votre raccourci de lancement de Steam pour y ajouter un paramètre supplémentaire. Pour ce faire :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre raccourci Steam (sur le bureau ou dans la barre des tâches). Cliquez sur Propriétés Cliquez sur l'onglet Raccourci dans la fenêtre qui s'affiche. Ajoutez ensuite -gamepadui à la fin de la cible pour qu'elle se lise "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -gamepadui Cliquez sur OK. Fermez Steam (assurez-vous de le fermer complètement via la barre des tâches). Rouvrez Steam Profitez de

