(Pocket-lint) - L'année dernière, Valve a dévoilé Steam Deck, un PC portable pour le jeu conçu pour secouer le marché portable de manière importante. Valve avait initialement mis l'appareil à disposition pour être commandé via un système de réservation, mais désormais, chaque modèle est disponible à l'achat sans réservation. Valve estime le délai de livraison à deux semaines, mais il pourrait être dépassé si les commandes sont trop nombreuses.

Avec le Steam Deck, vous pouvez accéder à l'ensemble de votre bibliothèque Steam existante dès que vous vous connectez. Il fonctionne sous un SteamOS modifié, ce qui vous permet de télécharger et de jouer à des jeux en toute simplicité. Steam Deck vous permet également d'installer et d'utiliser des logiciels PC, notamment un navigateur Web, d'autres magasins de jeux comme Epic Games Store et des services de streaming vidéo. Il se connecte même à un moniteur et à des périphériques de jeu comme un clavier et une souris, ou une manette.

Valve a déclaré qu'elle avait terminé de traiter sa file d'attente de réservations, et que le Steam Deck était désormais en stock. En fonction de la demande, les délais de livraison estimés peuvent s'allonger. La société a également prévenu: "À un certain moment, nous repasserons en mode réservation jusqu'à ce que nous soyons en mesure de rattraper le retard". Cela dit, Valve élargit la disponibilité mondiale de Steam Deck. Elle ouvre les réservations au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et à Hong Kong, avec des livraisons à partir du quatrième trimestre.

Écrit par Maggie Tillman.