Steam Deck 2 est prévu, un document de Valve le confirme

(Pocket-lint) - En préparation du lancement de la Steam Deck au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan et à Hong Kong, Valve a publié un livret sur le produit.

Le livret contient des informations générales sur la société et sa philosophie, ainsi que l'histoire du Steam Deck jusqu'à présent.

Parmi les nombreuses pages du document, une phrase clé a suscité l'enthousiasme des joueurs.

"À l'avenir, Valve assurera le suivi de ce produit en apportant des améliorations et des itérations au matériel et au logiciel, et en mettant sur le marché de nouvelles versions de Steam Deck."

On ne peut pas faire plus clair : Valve prévoit de commercialiser de nouvelles versions de Steam Deck à l'avenir.

Le livret contient également d'autres informations intéressantes, dont la plupart étaient déjà connues ou faisaient l'objet de rumeurs.

Le plus excitant, à notre avis, est le fait que Valve va publier un installateur générique pour SteamOS. Cela signifie que vous serez en mesure d'installer le système d'exploitation du Steam Deck sur n'importe quel PC.

Cela signifie également que les fournisseurs tiers, comme GPD, seront en mesure de sortir leurs propres consoles de type Steam Deck qui fonctionnent sous Steam OS.

Valve affirme qu'elle tient compte des commentaires de la communauté Steam et de la façon dont les gens choisissent d'utiliser l'appareil lorsqu'elle conçoit ses prochaines itérations.

Ainsi, le Steam Deck 2 est pratiquement garanti, et même si c'est une blague évidente, nous espérons que Valve arrivera finalement au numéro 3.

Écrit par Luke Baker.