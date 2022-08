Les meilleurs jeux Steam Deck : Les meilleurs jeux et les plus populaires pour votre ordinateur de poche

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Steam Deck est un outil fantastique car il fonctionne avec la plupart de vos jeux PC préférés. Cependant, certains jeux sont parfaitement adaptés au Steam Deck.

Nous avons déjà expliqué comment vérifier quels jeux fonctionneront avec votre Steam Deck, mais ce n'est pas parce qu'un jeu fonctionne que l'expérience sera parfaite. Certains jeux sont mieux adaptés que d'autres à un écran plus petit ou à une manette.

Certains jeux s'avèrent également particulièrement populaires parmi les propriétaires de Steam Deck, nous les avons donc rassemblés pour vous aider à décider quoi acheter.

Stray est parfaitement adapté au Steam Deck. Un jeu d'aventure merveilleusement détendu qui s'adapte parfaitement aux commandes de Steam Deck et qui est également très beau sur la console.

Nous devrions probablement mettre en garde contre l'achat d'Elden Ring sur votre Steam Deck si vous êtes sujet à des crises de colère qui pourraient vous amener à jeter votre console à travers la pièce par frustration. Sinon, l'un des meilleurs RPG d'action de ces derniers temps est un achat parfait.

No Man's Sky existe depuis un certain temps maintenant et a bénéficié de toutes sortes de mises à jour qui en font un jeu à acheter si ce n'est déjà fait. Nous avons constaté qu'il ne se charge pas aussi rapidement sur le Steam Deck que sur un PC de jeu, mais sinon, c'est un vrai plaisir.

Aperture Desk Job est un jeu gratuit conçu spécialement pour Steam Deck, il est donc logique qu'il soit un bon choix pour y jouer. C'est probablement l'une des premières choses que vous devriez essayer, surtout avec le sens de l'humour de Valve.

Stardew Valley est probablement un jeu parfait pour jouer sur votre canapé ou pour vous détendre pendant que vous vous baladez avec votre console. Le style graphique en pixels n'est pas non plus très exigeant pour le système, ce qui aidera à préserver l'autonomie de la batterie.

Si vous êtes à la recherche de jeux pour votre console Steam, quoi de mieux que des jeux gratuits ? MultiVersus est un jeu de combat en 2D incroyablement populaire, avec beaucoup d'action et tous vos personnages de dessins animés préférés. Que demander de plus ?

Vous aimez les jeux de type "rogue-like" ? Alors ce hack 'n' slash populaire est un autre jeu qui vaut la peine d'être acheté. Il figure dans la liste des jeux les plus populaires sur Steam Deck en ce moment et pour une bonne raison.

God of War vient tout juste d'arriver sur PC en 2022, mais vous pouvez désormais y jouer en déplacement grâce à la puissance de Steam Deck. Une action-aventure fantastique, très amusante à jouer et parfaitement adaptée à la manette.

Valheim est un fantastique jeu de survie en monde ouvert à l'ambiance viking. Vous pouvez y jouer avec jusqu'à 10 amis ou vous détendre tout seul en explorant le paysage généré de manière procédurale et inspiré de la culture viking.

Écrit par Adrian Willings.