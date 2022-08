The Steam Deck est maintenant disponible dans plus de régions

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Tout récemment, Valve a annoncé qu'elle avait résolu les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui retardaient le lancement de Steam Deck.

La société s'est rendue sur Twitter pour faire savoir que tous ceux qui avaient réservé leur Steam Deck recevraient leur console portable d'ici la fin de l'année.

Bonne nouvelle : Tous ceux qui ont actuellement une réservation peuvent obtenir leur Steam Deck d'ici la fin de l'année ! Nous avons résolu des problèmes de chaîne d'approvisionnement, un certain nombre de personnes ont été déplacées au troisième trimestre, et toutes les autres réservations sont maintenant au quatrième trimestre.



