Comment rembourser un jeu sur Steam : Conseils pour récupérer votre argent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Steam est une plateforme numérique fantastique pour acheter vos jeux car elle vous donne la possibilité de rembourser un jeu, même si vous y avez joué un peu.

S'il vous est déjà arrivé d'acheter un jeu et d'avoir des regrets après l'avoir acheté parce qu'il était cassé, bogué ou tout simplement pas à la hauteur de l'attente, cette fonction est faite pour vous.

La politique de remboursement de Steam est également très indulgente puisqu'elle vous permet de jouer jusqu'à deux heures à un jeu et d'obtenir un remboursement. Vous devez cependant remplir certaines conditions, alors suivez notre guide pour en savoir plus sur la façon de rembourser un jeu sur Steam.

Vous devez garder à l'esprit certains éléments avant de demander un remboursement sur Steam. Il est théoriquement possible de soumettre une demande pour n'importe quel jeu que vous avez acheté sur Steam, à condition que vous l'ayez acheté il y a moins de 14 jours et que vous n'y ayez pas joué plus de deux heures.

Il est donc inutile d'essayer de demander un remboursement pour des jeux que vous avez achetés il y a quelques années et auxquels vous n'avez jamais joué. Ils feront à jamais partie de votre bibliothèque.

Toutefois, Steam indique qu'il prendra en considération certaines demandes même si elles ne remplissent pas ces conditions, en fonction des raisons.

Il convient de noter que, bien que Valve soit plutôt détendu en ce qui concerne les remboursements Steam, une demande de remboursement de jeu peut toujours être refusée si la société soupçonne que vous abusez du système.

Par conséquent, n'essayez pas de demander des remboursements en permanence ou d'utiliser le système pour accélérer des jeux et demander ensuite un remboursement. Votre droit de demander un remboursement peut alors être révoqué et vous ne pourrez plus le faire à l'avenir.

Outre les jeux Steam, il est également possible de rembourser d'autres éléments, notamment le contenu téléchargeable et les éléments du jeu. Comme pour les jeux, vous disposez d'un délai de 14 jours pour demander le remboursement d'un DLC, à condition que vous n'ayez pas joué au jeu auquel il est lié pendant plus de deux heures depuis son achat.

Il existe toutefois des exceptions à cette règle, par exemple si le DLC modifie complètement le jeu d'une manière irréversible.

Pour le contenu du jeu, les règles sont un peu différentes. S'il s'agit d'un jeu développé par Valve, vous disposez généralement de 48 heures pour demander le remboursement des achats dans le jeu, à condition que l'achat n'ait pas été modifié, utilisé ou transféré. Les jeux d'autres développeurs peuvent être différents.

Valve applique une politique stricte pour empêcher les joueurs bannis d'être remboursés. Si votre compte ou un jeu particulier a été banni par le système VAC (Valve Anti-Cheat System), vous ne pourrez pas obtenir de remboursement pour ce jeu.

Il est également possible de rembourser un jeu offert par Steam. Vous devez d'abord remplir les mêmes conditions, c'est-à-dire ne pas y avoir joué pendant plus de deux heures et l'avoir sur votre compte depuis moins de 14 jours, mais si c'est le cas, vous pouvez demander un remboursement.

Si vous demandez un remboursement pour un jeu qu'un ami a acheté pour vous, les fonds seront reversés sur son compte lorsque le remboursement sera traité.

Une autre caractéristique intéressante de la politique de remboursement de Steam est qu'elle s'applique également aux périodes de soldes. Ainsi, si vous avez acheté un jeu avant une vente Steam, sans vous rendre compte qu'elle allait avoir lieu, et qu'il fait maintenant l'objet d'une réduction importante, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours le rembourser. Tant que vous remplissez les conditions habituelles, Valve indique que vous pouvez demander le remboursement du prix total du jeu que vous avez acheté, puis le racheter au prix réduit.

Pour demander un remboursement, il vous suffit de suivre quelques étapes :

Tout d'abord, ouvrez Steam et cliquez sur le menu d'aide en haut à gauche du programme.

Cliquez sur Steam Support

Trouvez le jeu que vous voulez rembourser dans la rubrique "produits récents" ou cliquez sur "jeux et applications" pour voir plus de jeux.

Cliquez sur le jeu pour lequel vous souhaitez obtenir un remboursement.

Sélectionnez ensuite la raison pour laquelle vous souhaitez un remboursement

Choisissez comment vous souhaitez être remboursé

Choisissez entre un remboursement sur votre porte-monnaie Steam ou directement sur le moyen de paiement initial que vous avez utilisé.

Lorsque vous essayez de rembourser un jeu, vous trouverez un certain nombre d'options différentes que vous pouvez sélectionner comme raison.

Il s'agit notamment de

Problèmes techniques ou de gameplay

DLC ou contenu bonus manquant

J'ai des problèmes avec ma clé CD.

Ce n'est pas ce que j'attendais

J'ai acheté ce jeu par accident

Je veux supprimer définitivement ce jeu de mon compte.

Les problèmes techniques et de gameplay, les achats par accident et les " ce n'est pas ce que j'attendais " sont souvent considérés comme les raisons les plus probables de demander et de recevoir un remboursement. Si vous avez choisi l'une de ces raisons et que vous avez la possibilité de dire pourquoi vous voulez un remboursement, nous vous recommandons de le faire. En particulier s'il y a un problème avec le jeu, avec des bugs ou des questions qui pourraient être une plainte légitime que d'autres ont aussi.

Si vous n'êtes pas sur le PC sur lequel vous avez installé Steam, ne vous inquiétez pas car vous pouvez également effectuer la demande de remboursement d'une autre manière. Il vous suffit de vous rendre sur le site de l'assistance Steam, de vous y connecter et de suivre les mêmes étapes.

Une fois que vous avez soumis votre demande, il ne vous reste plus qu'à attendre. Votre demande devra être vérifiée et Valve indique que le processus d'approbation peut prendre jusqu'à sept jours. Vous devriez recevoir un e-mail lorsque le processus sera terminé.

Écrit par Adrian Willings.