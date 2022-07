Conseils et astuces de Steam Deck : Ce que vous pouvez faire pour vous amuser davantage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Steam Deck est une console de jeu portable fantastique sur laquelle c'est un plaisir absolu de jouer.

Si vous êtes comme nous et que vous avez attendu des mois pour recevoir votre e-mail de précommande, vous êtes probablement très impatient de jouer sur votre nouvelle machine. Il y a cependant certaines choses qu'il vaut la peine de savoir avant de commencer et qui peuvent rendre l'expérience encore plus géniale.

Le Steam Deck est disponible dans différentes tailles de format de stockage. Vous pouvez acheter 64 Go, 256 Go et 512 Go.

Bien qu'il soit théoriquement possible de remplacer le stockage interne (et de le mettre à niveau), ce ne sera pas une option pour beaucoup.

Nous avons acheté un modèle de 256 Go afin de faire des économies, mais nous avons constaté que nous avons réussi à remplir la console avec seulement quatre jeux. Bien entendu, cela dépend de ce que vous installez, mais Forza Horizon 5, par exemple, occupe bien plus de 100 Go d'espace de stockage.

Nous vous recommandons vivement d'acheter une carte microSD (ou plusieurs) pour avoir accès à davantage de jeux en toute simplicité. Les jeux ne se chargeront pas aussi rapidement qu'avec les SSD NVMe, mais c'est toujours une bonne chose d'avoir de l'espace supplémentaire sans avoir à dépenser beaucoup plus.

Il existe un autre moyen de résoudre le problème de l'espace de stockage sur le Steam Deck : l'utilisation de la fonctionnalité Remote Play de Steam.

En gros, si vous disposez d'un PC de jeu décent sur lequel Steam est installé et sur lequel des jeux sont également installés, vous pouvez diffuser les jeux en streaming via le Wi-Fi de votre domicile, du PC vers votre Steam Deck.

Cela présente deux avantages, le premier étant que vous n'avez pas besoin d'installer les jeux localement sur votre Steam Deck, mais aussi que vous pouvez tirer le meilleur parti de la puissance de traitement supplémentaire de votre PC de jeu pour obtenir des taux de trame plus élevés ou une expérience plus fluide.

C'est facile à faire(nous avons écrit un guide à ce sujet), mais il vous suffit de faire fonctionner les deux appareils et de les connecter au même réseau, puis de cliquer sur Stream sur le jeu correspondant sur votre Steam Deck.

Bien qu'il soit tentant de monter la luminosité à fond, nous vous suggérons de la baisser.

L'un des reproches que l'on peut faire au Steam Deck est l'autonomie de la batterie. Sans quelques ajustements, il est facile d'épuiser la batterie de la console en deux ou trois heures.

Réduire la luminosité est un moyen de faire durer votre plaisir plus longtemps. Pour ce faire, cliquez sur le bouton à trois points situé sur le côté droit du Steam Deck pour ouvrir le menu des options et modifiez le curseur de la luminosité.

Cliquez sur le bouton de menu à trois points et naviguez jusqu'à la section de la batterie. En dessous, vous trouverez les options de performance. À partir de là, vous pouvez modifier le nombre d'images par seconde et le taux de rafraîchissement.

Vous pouvez utiliser ces paramètres pour améliorer votre expérience ou pour économiser la batterie. Si vous jouez à un jeu moins intensif, vous pouvez augmenter ces paramètres pour une expérience d'écran plus fluide, mais vous pouvez aussi essayer de les baisser pour jouer plus longtemps.

Nous sommes honnêtement surpris de la façon dont le Steam Deck joue même les jeux les plus modernes. Il gère très bien les jeux et c'est un plaisir de jouer dessus.

Bien sûr, comme il s'agit d'une petite console portable, la taille de l'écran est limitée. Il est doté d'un écran tactile de 7 pouces de 1280 x 800 pixels pour une lecture en 720p. Vous avez probablement l'habitude de jouer sur un écran de jeu beaucoup plus grand.

Si vous essayez de jouer à des jeux avec des réglages ultra, vous constaterez probablement que le Steam Deck n'est pas aussi performant que vous le souhaiteriez. Essayez de réduire un peu les paramètres graphiques. Nous n'avons pas trouvé que cela était nécessaire, mais passer à des paramètres élevés peut rendre l'expérience plus fluide si vous en avez besoin.

L'avantage, c'est que le jeu est toujours aussi beau, car il s'agit d'un petit écran.

Vous pouvez également utiliser la fonction de streaming Remote Play que nous avons mentionnée plus haut pour utiliser des paramètres graphiques élevés sans taxer le GPU des Steam Decks.

Grâce à ses capacités Bluetooth, le Steam Deck a la possibilité de fonctionner avec une variété de dispositifs, notamment des souris, des claviers et des casques. Donc, si vous avez besoin de contrôles plus granulaires, vous pouvez connecter ces appareils assez facilement.

Cliquez sur le bouton des paramètres, puis faites défiler pour activer le Bluetooth. Ensuite, vous pouvez simplement appairer votre périphérique et l'utiliser. Cela fonctionne également avec de nombreux périphériques, ce qui vous permet d'ouvrir d'autres commandes pour le Steam Deck facilement.

Valve élabore régulièrement des mises à jour pour le Steam Deck afin d'améliorer les fonctionnalités et l'expérience utilisateur.

Certaines de ces mises à jour ont également apporté de grandes améliorations. L'un de nos reproches initiaux était que les ventilateurs étaient trop bruyants, mais Valve a publié un patch qui les a rendus beaucoup plus silencieux.

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement les mises à jour. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Steam sur le côté gauche, puis naviguez vers les mises à jour. Vous verrez un point d'exclamation dans les paramètres système lorsqu'une mise à jour est prête.

Une fois que vous avez mis la main sur le Steam Deck, il est assez facile de voir quels jeux fonctionneront bien. Ceux qui se trouvent dans votre bibliothèque sont déjà marqués comme "vérifié", "jouable", "non pris en charge" ou "inconnu".

Nous avons constaté que la liste des jeux jouables s'allonge rapidement, il est donc utile de vérifier votre bibliothèque pour voir si de nouveaux jeux apparaissent.

La boutique du Steam Deck vous indique également les jeux compatibles, ce qui vous permet d'être sûr qu'un jeu fonctionnera avant de l'acheter.

Il existe également d'autres moyens de vérifier à l'avance. Une chose est sûre : ce n'est pas parce qu'un jeu est marqué comme "non pris en charge" qu'il ne fonctionnera pas. Nous avons vu des jeux qui ne nécessitaient que quelques modifications de la manette pour fonctionner. Donc si vous possédez déjà un jeu et que vous voulez y jouer, ne laissez pas cette étiquette vous décourager.

Certains jeux peuvent être marqués comme "non pris en charge" mais peuvent être joués avec quelques modifications.

Lancez un jeu, puis cliquez sur le bouton Steam sur le côté gauche. Une fois que vous avez fait cela, poussez le stick du pouce deux fois vers la droite pour accéder aux paramètres de la manette. Vous y verrez une carte des contrôles actuels, mais vous avez également la possibilité d'en ajouter d'autres en cliquant sur les paramètres de la manette.

Vous pouvez ensuite refaire la carte des différents paramètres, mais l'autre avantage est que les palettes arrière sont rarement utilisées pour quoi que ce soit. Il y a quatre palettes marquées L4, L5, R4 et R5. Vous pouvez les assigner aux commandes du jeu et les utiliser pour jouer plus confortablement.

Dans les rares cas où vous rencontrez un problème, il est bon de connaître les raccourcis pour le résoudre.

Si vous avez constaté que votre Steam Deck s'est figé pendant que vous jouiez, vous pouvez le fermer de force en appuyant sur quelques boutons. En appuyant simultanément sur le bouton Steam et le bouton B, vous fermerez de force tout jeu qui pose problème.

Il existe quelques raccourcis différents sur le Steam Deck auxquels vous pouvez accéder en appuyant sur quelques boutons.

Cela inclut Steam et B pour forcer la fermeture, mais aussi beaucoup d'autres. Pour voir une liste, il suffit d'appuyer sur le bouton Steam et A.

L'un des meilleurs de ces raccourcis est Steam et R1, qui permet de faire une capture d'écran, mais il y en a beaucoup d'autres.

Écrit par Adrian Willings.