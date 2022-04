Valve accélère les expéditions de Steam Deck, le vôtre est-il en route ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous n'avez pas eu la chance d'être sur la liste pour le premier lot de Steam Decks , vous serez ravi d'apprendre que les précommandes Q2 sont désormais expédiées.

Valve s'est adressé à Twitter pour annoncer qu'il envoyait maintenant le premier lot d'e-mails du deuxième trimestre pour la console portable. La société a également déclaré qu'elle ne faisait pas que cela, mais qu'elle « augmentait également les expéditions de Steam Deck » avec plus d'e-mails envoyés chaque semaine.

Bienvenue au Q2 ! Nous venons d'envoyer la première série d'e-mails de commande aux réservataires du deuxième trimestre (par ordre d'heure de réservation). À partir d'aujourd'hui, nous augmentons les expéditions de Steam Deck et nous enverrons plus d'e-mails de disponibilité des commandes chaque semaine. Parfois même deux fois par semaine ! pic.twitter.com/54TAoCQXfd – Pont à vapeur (@OnDeck) 4 avril 2022

Pour clarifier les choses, la société a également déclaré qu'elle avait mis à jour la page officielle du produit Steam Deck afin que les gens puissent voir quand vous êtes susceptible d'obtenir votre Steam Deck si vous commandez ou quand votre précommande sera probablement disponible. Cela inclut une note (entre parenthèses) sur le mois le plus tôt possible où vous pourriez recevoir un e-mail concernant votre réservation et la possibilité de payer votre console.

Pour le moment, vous verrez que notre précommande du deuxième trimestre indique que la première date est avril, mais cela pourrait être n'importe quand entre maintenant et juin. En attendant, Valve a déclaré qu'il "travaille dur pour augmenter le nombre de Steam Decks que nous pouvons produire cette année" et prévoit également de rendre Steam Deck disponible dans plus d'endroits. Cela inclut la disponibilité au Japon d'ici la fin de l'année et d'autres mises à jour à ce sujet suivront.

Si vous avez pré-commandé, il semble qu'il ne reste plus longtemps à attendre maintenant.

Écrit par Adrian Willings.