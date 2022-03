Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bonne nouvelle pour ceux qui sont arrivés assez tôt avec leurs précommandes Steam Deck . Valve a annoncé que toutes les expéditions du Steam Deck du premier trimestre ont été triées. Si vous faites partie de ce groupe chanceux, vérifiez votre courrier électronique, car vous pourriez bien recevoir le message vous demandant de payer avant que votre console ne soit expédiée.

Bonjour à tous, les e-mails de commande Q1 Steam Deck de cette semaine ont été envoyés ! Tous les réservataires Q1 restants recevront leur e-mail de commande la semaine prochaine. – Pont à vapeur (@OnDeck) 21 mars 2022

Si vous n'étiez pas assez rapide sur la gâchette, ne vous inquiétez pas car il y a de bonnes nouvelles. La page de la boutique Steam a maintenant été mise à jour pour indiquer quand vous pouvez attendre votre commande. Si vous êtes comme nous et que vous devez attendre le deuxième trimestre, vous devriez voir les dates prévues sur Steam :

Comme vous pouvez le voir, le nôtre devrait être disponible entre avril et juin 2022. Si vous n'avez pas déjà précommandé, vous devrez attendre le troisième trimestre, quelque temps après octobre 2022.

Entre-temps, Valve a également déployé une mise à jour du Steam Deck pour améliorer les performances et améliorer l'expérience utilisateur.

Cette mise à jour inclut des améliorations du magasin Steam et de la bibliothèque de jeux sur le Steam Deck. Apparemment, cela améliore les performances et la navigation et résout un certain nombre d'autres problèmes. La mise à jour complète inclut ces modifications :

Ajout d'une option pour ignorer les notifications pour les récompenses Steam Deck

Ajout du défilement rapide à la vue Toutes les collections dans la bibliothèque

Amélioration des performances et de la navigation dans le Store

Découverte améliorée de la fonctionnalité de recherche sur la page Bibliothèque

Correction du nombre d'applications filtrées incorrect si la bibliothèque contient des démos

Correction d'un cas où le programme de mise à jour du client Steam déclenchait toujours le message "Erreur de mise à jour"

Correction des arrière-plans du menu contextuel entièrement opaques

Correction d'un problème avec les toasts de notification de réussite ne jouant aucun son

Correction d'un problème où le clavier pouvait chevaucher les entrées dans une zone de défilement

Mises à jour de localisation

Donc, si vous attendez toujours votre e-mail de précommande Steam Deck, au moins vous pouvez être heureux que l'expérience soit encore meilleure au moment où il arrivera.

Écrit par Adrian Willings.