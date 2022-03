Xbox Cloud Gaming est disponible sur le Steam Deck de Valve

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Steam Deck de Valve devient de plus en plus attrayant. La liste des jeux jouables ne cesse de s'allonger et Microsoft a déjà confirmé quels jeux Xbox Studio fonctionneront bien avec le Steam Deck.

Tout récemment , le président de Valve, Gabe Newell, a déclaré à PC Gamer qu'il serait heureux de travailler avec Microsoft pour obtenir également Game Pass sur Steam.

Maintenant, Microsoft nous a encore plus enthousiasmés en révélant que les utilisateurs pourront utiliser son service Xbox Cloud Gaming sur la console portable .

Un article officiel a été publié sur Reddit détaillant la nouvelle :

"Hé, amis joueurs ! J'ai une excellente nouvelle pour les joueurs Xbox et les propriétaires de Steam Deck ! Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Valve et l'équipe Xbox Cloud Gaming pour apporter la prise en charge de Xbox Cloud Gaming (bêta) avec Xbox Game Pass Ultimate via Microsoft Edge Beta. pour le Steam Deck. Oui, sérieusement !"

La société a également publié un guide détaillé sur la façon de le faire fonctionner pour ceux qui le souhaitent.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos amis de Valve pour prendre en charge #Xcloud #XboxGamePass via Microsoft Edge pour le Steam Deck. https://t.co/NIuHCJtXMR pic.twitter.com/Jr4JPQSbFC – Catherine Gluckstein (@CJGluckstein) 18 mars 2022

Microsoft a travaillé en étroite collaboration avec Valve pour apporter ce support à Steam Deck et cela se fait via une version Linux du navigateur Microsoft Edge.

Le processus de configuration comporte plusieurs étapes, mais nous espérons que les entreprises s'efforceront de rendre le système plus transparent à l'avenir. Naturellement, cela profite à tout le monde si le Steam Deck est capable de faire plus.

Écrit par Adrian Willings.