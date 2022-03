Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé avec désinvolture que certains utilisateurs de Chrome OS peuvent désormais exécuter Steam sur leurs Chromebooks.

Lors du Google for Games Developer Summit, Google a révélé qu'il "venait de lancer" un Steam alpha pour certains Chromebooks. Parce qu'il s'agit d'un alpha à ce stade, cela signifie que ce n'est qu'un test pour l'instant et qu'il n'est pas entièrement prêt à être officiellement publié pour tout le monde. Si vous ne vous en souciez pas et que vous souhaitez plonger et commencer à profiter des jeux Steam sur votre machine Chrome OS, voici comment procéder.

La première chose que vous devez faire est d'ouvrir votre Chromebook et de passer au "canal de développement". Il s'agit d'une expérience logicielle plus expérimentale qui vous permettra de tester l'alpha de Steam et les dernières fonctionnalités du système d'exploitation Chrome (Chrome OS). Tout le monde peut passer au canal de développement (sauf si vous utilisez un Chromebook au travail ou à l'école, car votre administrateur informatique peut vous empêcher de changer de canal). Google a une page d'assistance qui détaille comment passer au canal de développement, mais nous avons également distillé les étapes ci-dessous.

Avant de changer de chaîne, sauvegardez vos données. ( Voici comment. )

Connectez-vous à votre Chromebook avec votre compte Google. En bas à droite, sélectionnez l'heure. Sélectionnez Paramètres. En bas à gauche, sélectionnez À propos de Chrome OS. Sélectionnez Détails supplémentaires. À côté de "Chaîne", sélectionnez Changer de chaîne. Sélectionnez une chaîne. Sélectionnez Changer de chaîne. Si vous passez en version bêta ou en développement, votre Chromebook télécharge une mise à jour. Votre Chromebook vous demandera de redémarrer.

Remarque : Le canal de développement peut introduire des bogues sur votre machine. Si vous souhaitez revenir au canal stable ou bêta, sélectionnez simplement Changer de canal à l'étape six ci-dessus, puis Powerwash. Une fois la mise à jour installée, sélectionnez Relancer et Powerwash. Veuillez noter que tout sera supprimé de votre Chromebook et que vous devrez vous reconnecter avec votre compte Google.

Si vous êtes dans le canal de développement parce que vous avez suivi la première étape ci-dessus, vous devriez être prêt pour l'arrivée de l'alpha Steam. Google a déclaré que la chaîne de développement est mise à jour une ou deux fois par semaine. Donc, vraisemblablement, l'alpha de Steam arrivera dans les deux prochaines semaines (ou début avril 2022) dans le canal de développement.

Ce n'est pas clair pour le moment. Google dirige les gens vers le forum de la communauté Chromebook pour plus d'informations. Cependant, là-dessus, la société dit seulement qu'elle "atterrit une première version de qualité alpha de Steam sur Chrome OS dans le canal Dev pour un petit ensemble de Chromebooks à venir". Et il recommande de revenir sur le forum pour encore plus d'informations.

Désolé, c'est tout ce que Google a annoncé pour le moment. Une fois que l'alpha de Steam sera disponible, Pocket-lint mettra à jour ce guide.

Écrit par Maggie Tillman.