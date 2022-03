La dérive du stick Steam Deck n'est qu'un problème de firmware, selon Valve

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les premiers utilisateurs du Valve Steam Deck ont signalé des problèmes de dérive de la manette. Divers utilisateurs ont soulevé des problèmes de dérive du stick, un problème notoire qui afflige la Nintendo Switch depuis des lustres .

Ce même problème semble maintenant être également sur la nouvelle console portable. Au moins sur le stick droit de toute façon. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui envisagent d'acheter le Steam Deck.

Cependant, Valve a sans aucun doute travaillé dur pour empêcher qu'un tel problème ne soit basé sur le matériel. En fait, au milieu de l'année dernière, l'ingénieur en matériel de Valve, Yazan Aldehayyat , a expliqué à IGN comment l'entreprise travaillait pour éviter le problème :

"Nous avons fait une tonne de tests sur la fiabilité, sur tous les fronts vraiment – et toutes les entrées et différents facteurs environnementaux et tout ce genre de choses … Je pense que nous pensons que cela fonctionnera très bien. Et je pense que les gens seront super content. Je pense que ce sera un excellent achat. Je veux dire, évidemment, chaque pièce échouera à un moment donné, mais nous pensons que les gens seront très satisfaits et heureux de cela.

Depuis lors, Valve a également révélé qu'il s'associait à iFixit pour proposer des pièces de rechange officiellement autorisées pour le Steam Deck. Donc, si le matériel pose problème, il peut être remplacé.

La bonne nouvelle est que le problème n'est pas le matériel (du moins pas actuellement). Le concepteur de vannes Lawrence Yang s'est rendu sur Twitter pour diffuser la nouvelle :

Salut à tous, un petit mot sur les sticks analogiques Steam Deck. L'équipe a examiné les problèmes signalés et il s'est avéré qu'il s'agissait d'une régression de zone morte à partir d'une récente mise à jour du micrologiciel. Nous venons d'envoyer un correctif pour résoudre le bogue, alors assurez-vous d'être à jour. – Lawrence Yang (@lawrenceyang) 2 mars 2022

Apparemment, le problème est simplement basé sur le micrologiciel et une mise à jour a déjà été poussée pour résoudre le problème. Assurez-vous donc de récupérer la mise à jour si vous rencontrez des problèmes.

Écrit par Adrian Willings.