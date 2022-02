Le Xbox Game Pass arrivera-t-il sur Steam Deck ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous envisagez d'obtenir un Steam Deck ou si vous en avez déjà un entre les mains, vous avez peut-être réfléchi aux jeux auxquels vous pouvez jouer.

Nous avons déjà élaboré un guide sur la façon de voir quels jeux fonctionneront avec le Steam Deck , mais il pourrait y en avoir d'autres à l'avenir.

Lors d'une conversation avec PC Gamer , le président de Valve, Gabe Newell, a déclaré que la société serait heureuse de travailler avec Microsoft pour obtenir Game Pass sur Steam. Naturellement, le service d'abonnement de Microsoft sur Steam donnerait aux joueurs l'accès à beaucoup plus de jeux. Bien que cela nécessiterait également plus de tests pour s'assurer qu'ils sont vérifiés comme jouables ou non .

PC Gamer a demandé à Newell si Valve était intéressée par son propre service d'abonnement ou si elle souhaitait obtenir Game Pass sur le magasin à l'avenir. Ses réponses indiquent à quel point l'entreprise est ouverte à l'idée :

"Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous pensons devoir faire nous-mêmes, créer un service d'abonnement pour le moment", a déclaré Newell. "Mais pour leurs clients, c'est clairement une option populaire, et nous serions plus qu'heureux de travailler avec eux pour obtenir cela sur Steam."

Bien que cela ne se produise pas de sitôt, il est prometteur de voir que Valve y est ouvert. Microsoft n'a que récemment commencé à mettre des jeux sur Steam plutôt qu'exclusivement sur sa propre boutique. Bethesda a également déclaré qu'elle abandonnait son propre lanceur et passait également à Steam. Beaucoup d'espoir pour l'avenir du jeu Steam Deck, si rien d'autre.

Écrit par Adrian Willings.